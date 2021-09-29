Когда закладывать картофель на зимнее хранение по лунному календарю в конце сентября 2021 года – как хранить

Идеальное время для выкапывания картофеля — это первые дни начала осени, то есть начало сентября. День лучше выбрать солнечный, чтобы земля была сухая.
Для копания картофеля лучше всего использовать вилы. Втыкать их в землю необходимо примерно на расстояние 20 сантиметров от куста и аккуратно, стараясь не повредить корнеплод, переворачивать землю. Если случилось так, что картофель был поврежден, его надо отложить, долго храниться такой овощ не будет.
Чтобы клубни хранились дольше, после того как их выкопали, их необходимо выложить на картон или в сухие коробки и поставить в проветриваемое помещение на неделю. Температура в такой комнате должна быть не выше 15 градусов. Такие манипуляции помогут картофелю дольше храниться.
Перед тем, как отправить клубни на хранение, следует их расфасовать. Поврежденные клубни следует убрать, ровные и отборные, выложить в ящик с отверстиями. Для избежания образования плесени не выкладывайте слишком много картофеля, сверху накройте картоном, чтобы на него не попадали солнечные лучи.
Многие садоводы доверяют лунному календарю и опираются на него. Лунный календарь «советует» выкапывать поздние сорта картофеля 1,14 и 25 октября. Есть в таком календаре и дни, когда выкапывать клубни не рекомендуется. Но если погода плохая, а синоптики обещают морозы, то лучше выкопать картошку раньше, а не ждать заветной даты.
Мыть ли картофель перед тем, как отправить его на хранение, однозначного ответа нет, это дело каждого садовода. Хранится картошка хуже или лучше от этого не будет.
Если в месте хранения картофеля бывают перепады температуры и влажности, корнеплод может начать портится. Для защиты продукта рекомендуется обрызгать его медным купоросом, после чего тщательно просушить.
Если выкопать картофель раньше, то на клубнях не сформируется защитная корочка, она будет подвержена механическому воздействию и быстро портиться. Клубни, которые повреждены очень быстро гниют и заражают здоровые овощи.
Когда закладывать картофель на зимнее хранение по лунному календарю в конце сентября 2021 года – как хранить
Чтобы клубни хранились дольше, после того как их выкопали, их необходимо выложить на картон или в сухие коробки и поставить в проветриваемое помещение на неделю.
Идеальное время для выкапывания картофеля — это первые дни начала осени, то есть начало сентября. День лучше выбрать солнечный, чтобы земля была сухая.
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От редакции
Моете картофель что идёт на зимнее хранение?
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