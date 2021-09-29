В Подмосковье два мигранта 1,5 часа насиловали россиянку в кустах

Сегодня, 29 сентября, в Подмосковье задержали трех мигрантов из одной из среднеазиатских стран, которых подозревают в изнасиловании местной жительницы.
Само преступление было совершено 26 сентября. В полицию обратилась 42-летняя местная жительница и рассказала, что ее изнасиловали трое мужчин. Как выяснилось позже, двое из них насиловали женщину, а еще один наблюдал за процессом.
После задержания подозреваемых оказалось, что на территории России они находились незаконно.
Правоохранительные органы выяснили, что мужчины встретили пьяную 42-летнюю женщину и решили склонить ее к близости. Однако она отказалась и решила бежать, но женщину затащили в кусты и полтора часа насиловали ее там.
В настоящее время расследуется уголовное дело, злоумышленникам грозит длительный срок тюремного заключения.