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29.09
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В Подмосковье два мигранта 1,5 часа насиловали россиянку в кустах

9:28:409/29/2021Фото: Pexels
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Как оказалось, на территории страны мужчины находились незаконно.

Мигрантам грозит очень большой срок

Сегодня, 29 сентября, в Подмосковье задержали трех мигрантов из одной из среднеазиатских стран, которых подозревают в изнасиловании местной жительницы.

Само преступление было совершено 26 сентября. В полицию обратилась 42-летняя местная жительница и рассказала, что ее изнасиловали трое мужчин. Как выяснилось позже, двое из них насиловали женщину, а еще один наблюдал за процессом.

После задержания подозреваемых оказалось, что на территории России они находились незаконно.

Правоохранительные органы выяснили, что мужчины встретили пьяную 42-летнюю женщину и решили склонить ее к близости. Однако она отказалась и решила бежать, но женщину затащили в кусты и полтора часа насиловали ее там.

В настоящее время расследуется уголовное дело, злоумышленникам грозит длительный срок тюремного заключения.

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