Фракция КПРФ со скандалом покинула первое после каникул заседание Мосгордумы

В среду, 29 сентября, в Москве на заседании городской думы фракция КПРФ выразила свое отношение к проведенным довыборам по 37-му избирательному округу, покинув первое после летних каникул заседание. Также коммунисты не согласны и по другим вопросам.
- Мы возмущены и требуем проводить заседание Мосгордумы в очной форме, потому что никаких предпосылок для заочного голосования и проведения <заседания> Мосгордумы не имеется. Следующее - фракция КПРФ в Московской городской думе, равно как и московский городской комитет КПРФ не признают итоги выборов в городе Москве по одномандатным округам в Госдуму. Мы не признаем итоги электронного голосования. <...> В знак протеста мы сегодня покидаем заседание, - сказал депутат Мосгордумы Николай Зубрилин в ходе заседания.
Депутаты обратились к главе ГУВД Москвы с требованием разблокировать приемную председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова. Сергей Обухов — депутат Госдумы от КПРФ, который избран в 8 созыв, рассказал журналистам, что сотрудники столичных правоохранительных органов заблокировали приемную Мельникова. Там хранятся материалы для подачи иска в суд с требованием отменить результаты голосования на некоторых участках Москвы.
Ранее по 205-му Преображенскому округу по результатам голосования был подан иск в Мосгорсуд с требованием отменить результаты выборов. В Пресненском суде Москвы уже был зарегистрирован иск, поданный Михаилом Лобановым. В его случае речь идет о результатах голосования на 197 избирательном участке.
Члены КПРФ не признают результаты дистанционного голосования по Москве, которое кардинально поменяло картину итогов выборов. К подаче готовятся новые иски от представителей партии.