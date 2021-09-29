В Новосибирской области коронавирус убил еще 13 пациентов

На 29 сентября в регионе зарегистрировано 63 366 случаев коронавируса (+172 за сутки), в том числе у 5 272 детей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Также 50 332 пациента полностью выздоровели (+114 за сутки).
Однако скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте от 33 до 83 года и женщины в возрасте от 61 года до 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 975 человек.
Отметим, что в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 888 пациентов, в том числе 30 детей.
В отделениях реанимации находятся 196 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.
Всего в Новосибирской области сделано 2 516 947 тестов на коронавирус.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 868 обращений.