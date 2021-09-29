Российские актеры полетят в космос для съемок художественного фильма: Они проведут на орбите три часа

На Международную космическую станцию в следующем году полетят пять кораблей — так указано в программе полетов станции на 2022 год. Два из них будут пилотируемыми на кораблях «Союз». Три - грузовых на «Прогрессе».
Как указано в документе, первый из пилотируемых полетов назначен на 18 марта 2022 года. Запланирован запуск корабля «Союз МС-21» с российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, а на 21 сентября — корабля «Союз МС-22» с Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным.
Корабли «Прогресс МС-19», «Прогресс МС-20» и «Прогресс МС-21» запланированы к полетам на 15 февраля, 3 июня и 26 октября — об это сообщили «РИА Новости».
28 сентября к многоцелевому лабораторному модулю «Наука» на МКС пристыковался пилотируемый корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»). На борту «Союза МС-18» находились космонавты Олег Новицкий, Петр Дубовый и астронавт NASA Марк Ванде Хаем.
На 5 октября запланирован старт корабля «Союз МС-19», на котором на МКС отправятся актеры российского художественного фильма, съемки которого пройдут в космосе. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров отправятся на станцию, а вернутся 17 октября вместе в российским космонавтом Олегом Новицким. В настоящее время идет подготовка актеров и съемочной группы к полету в космос. Время перелета на МКС составит три часа, пишут "Известия".
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в Роскосмосе запланирована подготовка к высадке российских космонавтов на Луну. Также известно, что российская космонавт Анна Кикина готовится к полету, который должен стать рекордным по длительности среди женщин.