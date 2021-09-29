В России чиновники не будут отчитываться за покупку предметов роскоши

Правительство РФ не поддержало законопроект, который предлагает обязать чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы, сообщается в думской электронной базе данных.
Данный законопроект предложил ввести депутат от КПРФ Валерия Рашкина, в котором предлагается установить обязанность должностных лиц предоставлять сведения "по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата", если общая сумма таких сделок превышает совокупный доход.
На данный момент в перечень подотчетных сделок входят покупка земли и недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций, цифровой валюты. При этом инициативой предлагается сократить с трех до двух лет период, за который исчисляется совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга), учитываемый при осуществлении контроля за их расходами.
Однако правительство не одобряет подобное нововведение, ссылаясь на то, что что в законопроекте не содержится определения предмета роскоши, а отсутствие критериев для отнесения объектов имущества к таковым и порядка подтверждения права собственности "приведет к сложностям в правоприменительной практике".