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29.09
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В России второй день подряд количество смертей от коронавируса бьет все рекорды

10:32:129/29/2021Фото: Pexels
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За прошедшие сутки зарегистрировали 22 430 случаев заражения.

Статистика коронавируса за сутки по России

В стране на 29 сентября выявлено 22 430 случаев заражения коронавирусом. Это на 0,87% больше, чем днем ранее (21 559). Общее число заразившихся выросло до 7 487 138, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. За сутки прирост умерших бьет все рекорды: за день умерли 857 пациентов.

Больше всего заражений выявлено в регионах:

Москва — 3004 (1 629 922 с начала пандемии),
Санкт-Петербург — 1933 (618 640),
Московская область — 1223 (447 941),
Самарская область — 590 (104 627),
Воронежская область — 562 (132 751).

Отметим, с начала пандемии умерли 206 388 человек. Однако выздоровели от COVID-19 за день 18 456 человек, за все время — 6 653 941.

Регионы—лидеры по числу смертей:

Москва — 65 (28 918 за все время),
Санкт-Петербург — 60 (21 798),
Свердловская область — 41 (6247),
Краснодарский край — 32 (6192),
Ставропольский край — 31 (2984),
Нижегородская область — 31 (6584).

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