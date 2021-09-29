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Слава Мэрлоу рассказал о буллили в школе Новосибирска: Минобразования проверит ситуацию в учебном заведении

12:47:439/29/2021Фото: АМИНА БАЛИКОЕВА В INSTAGRAM
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В школе №99 Новосибирска учился музыкант, у которого от нее остались не самые лучшие воспоминания.

Слава Мэрлоу подвергался буллингу в своей школе

Оксана Василенко, представляющая министерство образования Новосибирской области, проведет проверку в школе, где учился Слава Мэрлоу.  В новом выпуске у Дудя музыкант рассказал, через что ему пришлось пройти, пока он учился в школе Новосибирска.

В рассказах Славы прозвучали обвинения в сторону учителей, которые по словам музыканта, унижали его и собирали деньги, которые позже присваивали.

Артём Готлиб (реальное имя музыканта) рассказал, что учился в школе №99. Он подвергался буллингу из-за своего внешнего вида. Однажды даже директор школы во время линейки при всех дёргала его за волосы. А часть денег, которые были собраны на выпускной, ученики больше не увидели, Слава сказал, что учителя положили их к себе в карман.

Как пояснила Оксана Василенко, прошло слишком много времени с тех пор, и нет никаких доказательств, кроме слов музыканта. Она заявила, что проверку проведет и выяснит, кто и за что обижал Славу Мэрлоу в школе, пишет Mash.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее от имени Славы в родную школу пришло сообщении о заминировании здания. Учеников и педагогов эвакуировали. К матери музыканта приходила полиция. Но он сообщил, что никаких рассылок не делал.

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