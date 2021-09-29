Даня Милохин жестко уронил Евгению Медведеву в первом выпуске телешоу «Ледниковый период»

В новом сезоне шоу «Ледниковый период», среди участников которого Даня Милохин и Евгения Медведева, произошло страшное падение. Во время съемок номера тиктокера Милохина и олимпийской чемпионки Медведевой, партнер не смог удержать девушку и упал вместе с ней на лед.
Даня получил удар головой об лед, при этом спортсменка приземлилась на колени, что не менее травматично для нее.
Видео падения попало в соцсети и стало вирусным, на вопросы журналистов блогер заметил, что чувствует себя не очень хорошо, а Женя сказала, что ей повезло больше — она упала на партнера.
Видимо серьезных повреждений не было у артистов, потому что «скорую» никто не вызывал. Позже во время интервью для «Спорт-Экспресс» Даня и Евгения рассказали, что не получили травм, хотя кадры падения очень впечатляющие.
- На самом деле приземлились очень мягко, поэтому, друзья, если переживаете, то не переживайте, всё хорошо! — смеясь, сообщила Медведева.
При этом Даня Милохин сослался на нервы, которые и привели к первой неудаче, но он настроен решительно.