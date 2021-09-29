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Даня Милохин жестко уронил Евгению Медведеву в первом выпуске телешоу «Ледниковый период»

1:02:009/29/2021Фото: YouTube / "Спорт-Экспресс"
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Тиктокер получил удар головой об лед, при этом спортсменка приземлилась на колени, что не менее травматично для нее.

Даня Милохин и Евгения Медведева упали во время съемок шоу на льду

В новом сезоне шоу «Ледниковый период», среди участников которого Даня Милохин и Евгения Медведева, произошло страшное падение. Во время съемок номера тиктокера Милохина и олимпийской чемпионки Медведевой, партнер не смог удержать девушку и упал вместе с ней на лед.

Даня получил удар головой об лед, при этом спортсменка приземлилась на колени, что не менее травматично для нее.
Видео падения попало в соцсети и стало вирусным, на вопросы журналистов блогер заметил, что чувствует себя не очень хорошо, а Женя сказала, что ей повезло больше — она упала на партнера.

Видимо серьезных повреждений не было у артистов, потому что «скорую» никто не вызывал. Позже во время интервью для «Спорт-Экспресс» Даня и Евгения рассказали, что не получили травм, хотя кадры падения очень впечатляющие.

- На самом деле приземлились очень мягко, поэтому, друзья, если переживаете, то не переживайте, всё хорошо! — смеясь, сообщила Медведева.

При этом Даня Милохин сослался на нервы, которые и привели к первой неудаче, но он настроен решительно.

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