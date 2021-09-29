Второго солдата нашли мертвым за два дня из одной войсковой части на Урале: Он покончил с собой

В Екатеринбургском гарнизоне проводится проверка после двух смертей солдат-срочников. Проверка проводится командованием гарнизона совместно с правоохранительными органами.
В воинской части, дислоцированной в Свердловской области, покончил с собой военнослужащий, который должен был заступить в наряд. В Министерстве обороны заявили, что обстоятельства гибели и ее причины выясняются. 19-летний повар в пять часов утра зашел за палатку и покончил с собой. Трагедия произошла 29 сентября. По некоторым данным, срочника призвали из Пензенской области.
28 сентября, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в лесном массиве недалеко отчасти было найдено тело пропавшего ранее солдата из той же части. Он, по предварительной версии, погиб от удара током. Заблудившись в лесу он, видимо, взобрался на опору ЛЭП и его пронзил электрический разряд. Сначала он считался самовольно покинувшим часть. Он пропал после учений части Ракетных войск стратегического назначения.