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Второго солдата нашли мертвым за два дня из одной войсковой части на Урале: Он покончил с собой

12:21:349/29/2021Фото: Wikimedia Commons
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Накануне погиб от удара током заблудившийся после учений срочник. Минобороны проводит проверку по факту гибели военнослужащих.

В Екатеринбургском гарнизоне два солдата погибли за последние сутки

В Екатеринбургском гарнизоне проводится проверка после двух смертей солдат-срочников. Проверка проводится командованием гарнизона совместно с правоохранительными органами.

В воинской части, дислоцированной в Свердловской области, покончил с собой военнослужащий, который должен был заступить в наряд. В Министерстве обороны заявили, что обстоятельства гибели и ее причины выясняются. 19-летний повар в пять часов утра зашел за палатку и покончил с собой. Трагедия произошла 29 сентября. По некоторым данным, срочника призвали из Пензенской области.

28 сентября, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в лесном массиве недалеко отчасти было найдено тело пропавшего ранее солдата из той же части. Он, по предварительной версии, погиб от удара током. Заблудившись в лесу он, видимо, взобрался на опору ЛЭП и его пронзил электрический разряд. Сначала он считался самовольно покинувшим часть. Он пропал после учений части Ракетных войск стратегического назначения.

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солдатсамоубийствовторой инцидент за сутки
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