"Я заболела этой гадостью": Лариса Гузеева обратилась к подписчикам из красной зоны

Лариса Гузеева лежит в больнице с коронавирусом. Ранее сообщали, что она госпитализирована с затрудненным дыханием. На своей странице в Instagram телеведущая обратилась к поклонникам и подписчикам.
- Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? — написала Гузеева.
Актриса и телеведущая отметила, что ее лечат хорошие специалисты и она попросила не звонит ей и членам ее семьи, заметив, что ей и так страшно.
Сегодня, 29 сентября, вечно критикующий и пародирующий Гузееву и ее программу "Давай поженимся" Гарик Харламов совершенно искренне написал на своей странице, что желает Ларисе поскорее выздороветь, пожелал актрисе сил и напомнил, что сам переболел «этой херней» в прошлом году.