Ученые раскрыли секрет невосприимчивости к коронавирусу: Люди с определенным набором генов никогда не заразятся

Часть населения Земли не болела коронавирусом, несмотря на то, что не прививалась и контактировала с зараженными. Причиной невосприимчивости таких людей к опасной инфекции кроется в наборе генов, точнее их мутаций.
Мутировавший ген OAS1 позволяет быстро найти вторгшийся в организм человека вирус и «бить тревогу» с последующим его уничтожением силами организма. Данные исследования провели ученые Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго, сообщает издание Science.
Во время этих же исследований стало ясно, что пациенты, у которых этот ген «плохой», значительно чаще заражались коронавирусом и вероятность их гибели после заболевания увеличивалась в 1,6 раза.
Специалисты считают, что новые штаммы Sars-CoV-2 могут не распознаваться этим геном с мутацией и научиться обходить их защиту.