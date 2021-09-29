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Ученые раскрыли секрет невосприимчивости к коронавирусу: Люди с определенным набором генов никогда не заразятся

2:05:179/29/2021Фото: Pxfuel
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Пациенты, у которых этот ген «плохой», значительно чаще заражались коронавирусом и вероятность их гибели после заболевания увеличивалась в 1,6 раза.

Коронавирусом заражаются не все люди, есть те, у кого внутренний ген не пропускает инфекцию внутрь организма

Часть населения Земли не болела коронавирусом, несмотря на то, что не прививалась и контактировала с зараженными. Причиной невосприимчивости таких людей к опасной инфекции кроется в наборе генов, точнее их мутаций.

Мутировавший ген OAS1 позволяет быстро найти вторгшийся в организм человека вирус и «бить тревогу» с последующим его уничтожением силами организма. Данные исследования провели ученые  Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго, сообщает издание Science.

Во время этих же исследований стало ясно, что пациенты, у которых этот ген «плохой», значительно чаще заражались коронавирусом и вероятность их гибели после заболевания увеличивалась в 1,6 раза.

Специалисты считают, что новые штаммы Sars-CoV-2 могут не распознаваться этим геном с мутацией и научиться обходить их защиту.

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