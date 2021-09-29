Выплаты пенсионерам в октябре 2021 года: Кому они положены, объяснил минтруд Новосибирской области

По поводу дополнительных выплат для пенсионеров в октябре 2021 года из минтруда пришел ответ, что не предусмотрено дополнительных мер соцподдержки граждан.
В регионе пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячные выплаты для ветеранов труда РФ, Новосибирской области и тружеников тыла.
- Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Новосибирской области, определены действующим законодательством, дополнительных мер социальной поддержки в рамках проведения Декады пожилых не предусмотрено, – ответили на запрос VN.ru в региональном министерстве труда и социального развития.
В регионе пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячные выплаты для ветеранов труда РФ, региона и тружеников тыла.
- Единовременная денежная выплата – только малообеспеченным ветеранам труда РФ, ветеранам труда Новосибирской области и труженикам тыла, – добавили в ведомстве.
Также ежемесячные выплаты полагаются гражданам, которые потеряли родителей в годы Великой Отечественной войны и граждане, которые были подвержены репрессиям и реабилитированы.
В случаях, когда гражданина признают малообеспеченным, то ему перечислят единовременное пособие и возместят затраты на похороны родственников.