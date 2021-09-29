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Путин рассказал о высоких антителах: 30 человек заразились коронавирусом в его ближайшем окружении

2:38:019/29/2021Фото: Кремлин.ру
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 Среди заразившихся оказался адъютант, с которым президент работает с утра до вечера. Российский лидер назвал это экспериментом.

Путин впервые после самоизоляции провел очную встречу - в турецким лидером Эрдоганом

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заразились порядка 30 человек. Об этом он рассказал 29 сентября после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Сочи. Именно поэтому глава государства ушел на самоизоляцию.

"У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались", - рассказал российский лидер турецкому коллеге.

Среди заразившихся оказался адъютант, с которым президент работает с утра до вечера.

"У меня титры высокие, слава богу, пронесло... Целый день с инфицированным провел и не заболел", — сказал Путин, добавив - титры антител у него в диапазоне 15-16 (цитата ТАСС).

Напомним, что до сегодняшнего дня президент России находился на самоизоляции и проводил только онлайн-встречи.

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