Путин рассказал о высоких антителах: 30 человек заразились коронавирусом в его ближайшем окружении

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заразились порядка 30 человек. Об этом он рассказал 29 сентября после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Сочи. Именно поэтому глава государства ушел на самоизоляцию.
"У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались", - рассказал российский лидер турецкому коллеге.
Среди заразившихся оказался адъютант, с которым президент работает с утра до вечера.
"У меня титры высокие, слава богу, пронесло... Целый день с инфицированным провел и не заболел", — сказал Путин, добавив - титры антител у него в диапазоне 15-16 (цитата ТАСС).
Напомним, что до сегодняшнего дня президент России находился на самоизоляции и проводил только онлайн-встречи.