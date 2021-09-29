Минюст включил "ОВД-Инфо"* и "Медиазону"* в реестр иноагентов

Минюст РФ 29 сентября дополнил реестры иностранных средств массовой информации и незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. СМИ-иноагентом признаны издатель и главред "Медиазоны"* Петр Верзилов и Сергей Смирнов. В список также попали еще 20 человек. Кроме того, издание "Медиазона"* теперь есть в списке иноагентов - по юрлицу ООО "ЗП".
"29 сентября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены: Важенков Артем Валерьевич, Верзилов Петр Юрьевич, Грезев Александр Викторович, Гурман Юрий Альбертович, Гусев Андрей Юрьевич, Егоров Владимир Владимирович, Жилинский Владимир Александрович, Жилкин Владимир Владимирович, Иванова София Юрьевна, Карезина Инна Павловна, Каткова Вероника Вячеславовна, Кильтау Екатерина Викторовна, Ковин Виталий Сергеевич, Костылева Полина Владимировна, Кузьмина Людмила Гавриловна, Любарев Аркадий Ефимович, Лютов Александр Иванович, Петров Алексей Викторович, Пигалкин Илья Валерьевич, Пискунов Сергей Евгеньевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Тихонов Михаил Сергеевич, общество с ограниченной ответственностью "ЗП" и общество с ограниченной ответственностью "Зона права"*, - сообщили в пресс-службе Минюста в среду.
Кроме этого, в проект включен медиапроект "ОВД-Инфо"*, а реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента, дополнен АНО "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры"* и Ивановской областной общественной организацией "Центр гендерных исследований"*.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в список иноагентов Минюст внес свыше 40 СМИ и журналистов, в том числе "Дождь". При этом журналистское сообщество требует от власти пересмотреть закон о таком статусе, поскольку деньги от иностранных государств получают и государственные крупные издания и телеканалы РФ.
*- организация признанная в РФ иноагентом