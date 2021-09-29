Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Вице-президента Сбербанка и экс-замминистра Марину Ракову заподозрили в хищении 50 млн рублей

4:14:079/29/2021Фото: Скриншот
0

Она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на госконтракты по проекту "Учитель будущего". Эксперты обнаружили в них признаки фальсификации.

Вице-президента Сбербанка Марину Ракову обвинили в хищении крупной суммы денег

Бывшего замглавы Минпросвещения Марину Ракову подозревают в хищении 50 миллионов рублей. По словам источника РИА Новости, ее обвиняют в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на 150 млн рублей в 2019 году.

28 сентября прошли обыски по месту ее жительства и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка. Несмотря на то, что возбуждено уголовное дела, Ракову не задержали.

По версии следствия, Ракова, работая в Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на госконтракты по проекту "Учитель будущего". Эксперты обнаружили в них признаки фальсификации отчетной документации по двум "научным изысканиям".

"В настоящее время следователи ведут допрос Раковой по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Это дело может быть связано с ее работой в Министерстве просвещения РФ", - цитирует свой источник ТАСС.

В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста замминистра по ее собственной просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф назначил ее вице-президентом - она курирует направление "Цифровые образовательные платформы".

Сообщается, что претензии правоохранительных органов к бывшему заместителю главы Минпросвещения не имеют отношения к деятельности Сбербанка.

По ст. 159 УК РФ "Мошенничество" Раковой может грозить до 10 лет колонии и миллионный штраф.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
мошенничествозаподозрилифальсификациигосконтрактыМарина Ракова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Посадят экс-чиновницу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вице-президента Сбербанка и экс-замминистра Марину Ракову заподозрили в хищении 50 млн рублей
4:14:07 9/29/2021
Вице-президента Сбербанка и экс-замминистра Марину Ракову заподозрили в хищении 50 млн рублей
Обязательно ли нужно сходить на кладбище в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября?
4:00:29 9/29/2021
Обязательно ли нужно сходить на кладбище в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября?
ПФР разъяснил, кто получит выплату в 28 000 рублей из пенсионных средств
3:42:40 9/29/2021
ПФР разъяснил, кто получит выплату в 28 000 рублей из пенсионных средств
Минюст включил "ОВД-Инфо"* и "Медиазону"* в реестр иноагентов
3:25:52 9/29/2021
Минюст включил "ОВД-Инфо"* и "Медиазону"* в реестр иноагентов
Первая магнитная буря октября: Дата события и предположительная сила Солнечных всплесков
3:00:08 9/29/2021
Первая магнитная буря октября: Дата события и предположительная сила Солнечных всплесков
Выплаты пенсионерам в октябре 2021 года: Кому они положены, объяснил минтруд Новосибирской области
2:59:54 9/29/2021
Выплаты пенсионерам в октябре 2021 года: Кому они положены, объяснил минтруд Новосибирской области
"Я заболела этой гадостью": Лариса Гузеева обратилась к подписчикам из красной зоны
2:46:44 9/29/2021
"Я заболела этой гадостью": Лариса Гузеева обратилась к подписчикам из красной зоны
Путин рассказал о высоких антителах: 30 человек заразились коронавирусом в его ближайшем окружении
2:38:01 9/29/2021
Путин рассказал о высоких антителах: 30 человек заразились коронавирусом в его ближайшем окружении
Ученые раскрыли секрет невосприимчивости к коронавирусу: Люди с определенным набором генов никогда не заразятся
2:05:17 9/29/2021
Ученые раскрыли секрет невосприимчивости к коронавирусу: Люди с определенным набором генов никогда не заразятся
Слова соболезнования по поводу смерти: что говорят на прощании с умершими и как выражать слова скорби и утраты
2:00:24 9/29/2021
Слова соболезнования по поводу смерти: что говорят на прощании с умершими и как выражать слова скорби и утраты