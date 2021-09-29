Вице-президента Сбербанка и экс-замминистра Марину Ракову заподозрили в хищении 50 млн рублей

Бывшего замглавы Минпросвещения Марину Ракову подозревают в хищении 50 миллионов рублей. По словам источника РИА Новости, ее обвиняют в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на 150 млн рублей в 2019 году.
28 сентября прошли обыски по месту ее жительства и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка. Несмотря на то, что возбуждено уголовное дела, Ракову не задержали.
По версии следствия, Ракова, работая в Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, предназначенных на госконтракты по проекту "Учитель будущего". Эксперты обнаружили в них признаки фальсификации отчетной документации по двум "научным изысканиям".
"В настоящее время следователи ведут допрос Раковой по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Это дело может быть связано с ее работой в Министерстве просвещения РФ", - цитирует свой источник ТАСС.
В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста замминистра по ее собственной просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф назначил ее вице-президентом - она курирует направление "Цифровые образовательные платформы".
Сообщается, что претензии правоохранительных органов к бывшему заместителю главы Минпросвещения не имеют отношения к деятельности Сбербанка.
По ст. 159 УК РФ "Мошенничество" Раковой может грозить до 10 лет колонии и миллионный штраф.