Как подготовить захоронение к зиме на кладбище в Бердске, чтобы весной не столкнутся с проблемами: уход за памятником, покраска оградки, обустройство территории крошкой или плиткой

Вспоминать добрым словом, не забывать так же поздравлять с праздниками и днем рождения, периодически, навещать. Что касается посещения могилок, то делать это нужно не часто, в определенные церковные дни. Но у живых людей множество дел в мирской жизни, которые, порой, не позволяют посетить усопшего даже в специальный день. И если летом все же есть возможность вырваться хотя бы раз без затруднений и проблем на кладбище, то зимой, весной и осенью будут свои особенности и препятствия.
Пока стоит солнечная и более-менее сухая погода, нет минусовых температур, рекомендуем навестить близких и родственников, которых больше нет с нами, чтобы провести ряд работ на могилке перед наступлением холодов. Начало и середина осени – благоприятное время для установки памятника. Дело в том, что зимой этого нельзя сделать по причине промерзшей земли на множество метров. А приглашать сотрудников, которые ее отогреют, будет несколько затратно для бюджета. Весной не следует ставить памятник, потому что почва еще толком не отогрелась, а из-за грунтовых вод и вовсе его может «повести».
Если ставить памятник летом, то, как минимум, в середине или конце сезона. Но, опять же, из-за осадков памятник не сможет устояться. Осенью таких обильных дождей уже нет, почва хорошо прогрелась и просохла. А зимой она как раз станет плотной, что даст памятнику хорошую усадку. То же самое касается и установки новой оградки или ее покраски. В сентябре и октябре краска высыхает быстрее всего и держится дольше по сравнению с тем, если бы ее нанесли на оградку летом. В жаркое время года краска может пересохнуть на солнце или очень долго сохнуть из-за дождя.
Осенью рекомендуется выстилать землю гранитом, мрамором или керамической плиткой. Трава уже не прорастет между покрытием и не даст материалу отвалиться от поверхности. Также, можно присыпать могильный холмик новой землей. В ней тоже не будет благоприятной среды для развития жизни, постольку, поскольку все живые организмы прячутся перед грядущими холодами. Что касается венков и цветов, то их лучше установить на твердую землю, чтобы декор не поломало снегом или не унесло ветром.
Касаясь поминальных обедов, то осенью проводить их лучше в ресторанах или кафе. Во многих заведения общественного питания есть такая услуга. Останется только забронировать удобное время и столик на определенное количество человек, заказать простое меню и пригласить гостей. Все остальное сделают за вас сотрудники кафе или ресторана.