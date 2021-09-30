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Погода в Бердске 30 сентября 2021: почему женщины должны плакать сегодня с утра?

11:30:139/29/2021Фото: pixabay.com
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Несмотря на эту страшную историю, праздник Веры, Надежды, Любови и Софии всегда воспринимали радостно.

праздник Веры, Надежды и Любви отмечается осенью

30 сентября в Бердске установится умеренная погода с температурой воздуха +3 градуса утром, которая установится на весь день. Ветер подует западный, до 3 м/c. Вероятность осадков составит 80 %, при относительной влажности воздуха 90%. Давление понизится до 745 мм ртутного столба.

30 сентября отмечается народно-христианский праздник день памяти святых Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. В народе женщины на праздник очень громко плакали, отдавая так дань памяти тому горю, которое испытала София, мать девочек, когда их жесток пытали.

Саму святую Софию физически не истязали, а подвергли более жестоким мукам – заставили смотреть на пытки и смерть её дочерей. После казни ей разрешили забрать тела детей, и она похоронила их на возвышенности рядом с городом. Три дня София оплакивала своих детей, не отходя от их могил, а после этого умерла.

Несмотря на эту страшную историю, праздник Веры, Надежды, Любови и Софии всегда воспринимали радостно. Ведь девочки и их мать показали, что для людей, укрепленных благодатью Святого Духа, недостатки телесных сил не препятствуют проявлению силы духа и мужества.

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