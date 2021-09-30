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30.09
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Грешно ли работать 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?

3:30:269/30/2021Фото: pixabay.com
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В этот день уборку, стирку и различные виды рукоделия лучше отложить. Особой проблемы в этом нет. Еще лучше, если хозяйки сделают все бытовые дела до наступления праздника, накануне.

В храмах на праздник вспоминают историю трех дочерей Софии, которые, выдержав все пытки и испытания, смогли отстоять свою веру, не усомнившись и не предав

30 сентября в православии будет отмечаться день памяти святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. В храмах на праздник вспоминают историю трех дочерей Софии, которые, выдержав все пытки и испытания, смогли отстоять свою веру, не усомнившись и не предав.

Когда разгневанный Адриан приказал пытать детей. Палачи начали с Веры. Они безжалостно ее пытали, и, даже, пытались сжечь. Силой Божьей огонь не причинил вреда девушке. Жестокий Адриан не был вдохновлен чудом Божьим и приказал бросить девушку в котел с кипятком. Но по воле Господа котел остыл и не тронул исповедницу. Затем ее приговорили к окопу с мечом. При этом Вера бесстрашно склонила голову перед мечом и попала в Царствие небесное. Надежда и Любовь, вдохновились силой духа старшей сестры, и перенесли подобные пытки. Огонь не тронул их, поэтому им отрубили головы мечом. Святая Софию не стали пытать, но она испытала еще более жестокие пытки — душевные страдания от наблюдения за муками детей. София похоронила дочерей, не отходя от могил в течение двух дней. На третий день София скончалась от горя, проливая слезы.

В этот день уборку, стирку и различные виды рукоделия лучше отложить. Особой проблемы в этом нет. Еще лучше, если хозяйки сделают все бытовые дела до наступления праздника, накануне.

По народной традиции, желательно отказаться от любых действий, результатом которых является создание какого-то нового продукта. Вязание, плетение, поскольку считается, что нить символизирует судьбу, а возникновение на ней любой петли или узла отразится невзгодами в жизни.

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