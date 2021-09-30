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Всем Верочкам, Надям и Любочкам поздравительные открытки на День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии – каждому верующему 30 сентября

12:15:589/30/2021Фото: bonnycards.ru
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Ежегодно 30 сентября по новому стилю православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

День Веры, Надежды, Любви

С днём надежды, веры и любви,
Святой их матери Софии!
Желаю счастья впереди
И чтобы ангелы хранили.

Доброты желаю в жизни,
Светлых дней на всём пути.
Чудес всевышних и здоровья,
Достатка, благ и теплоты.

День Веры, Надежды, Любви

С днём Веры, Надежды, Любви и Софии.
Опустится с ними с небес благодать.
Мечты пусть исполнятся ваши большие,
Добра вам, а зла никогда не держать.

В семье понимания, счастья, уюта.
Любви безмятежной, взаимной, большой.
Чтоб жить в удовольствие, ярко и круто.
И чтобы успех вас накрыл с головой.

И чтобы в душе поселилась надежда
И вера, чтоб вас согревала всегда.
Любовь в вашем сердце жила как и прежде.
И путь освещала ваш ярко звезда.

Чтоб мудрость (София) была всегда с вами,
И чтобы баланс был всегда и во всём.
Вам солнышка ясного под небесами,
И чтобы ваш род процветал день за днём.

День Веры, Надежды, Любви

Пусть ангелы от Вас
Отведут ненастье.
Здоровья крепкого,
Друзей, улыбок, счастья!
Радость пусть приносят вновь,
Ангельскую святость
Вера, Надежда, София, Любовь —
Они непредвзяты.
Купаться в море доброты,
Радость жизни всю познать,
Улыбаясь всем, сиять!

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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