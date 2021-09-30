Всем Верочкам, Надям и Любочкам поздравительные открытки на День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии – каждому верующему 30 сентября

С днём надежды, веры и любви,
Святой их матери Софии!
Желаю счастья впереди
И чтобы ангелы хранили.
Доброты желаю в жизни,
Светлых дней на всём пути.
Чудес всевышних и здоровья,
Достатка, благ и теплоты.
С днём Веры, Надежды, Любви и Софии.
Опустится с ними с небес благодать.
Мечты пусть исполнятся ваши большие,
Добра вам, а зла никогда не держать.
В семье понимания, счастья, уюта.
Любви безмятежной, взаимной, большой.
Чтоб жить в удовольствие, ярко и круто.
И чтобы успех вас накрыл с головой.
И чтобы в душе поселилась надежда
И вера, чтоб вас согревала всегда.
Любовь в вашем сердце жила как и прежде.
И путь освещала ваш ярко звезда.
Чтоб мудрость (София) была всегда с вами,
И чтобы баланс был всегда и во всём.
Вам солнышка ясного под небесами,
И чтобы ваш род процветал день за днём.
Пусть ангелы от Вас
Отведут ненастье.
Здоровья крепкого,
Друзей, улыбок, счастья!
Радость пусть приносят вновь,
Ангельскую святость
Вера, Надежда, София, Любовь —
Они непредвзяты.
Купаться в море доброты,
Радость жизни всю познать,
Улыбаясь всем, сиять!
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru