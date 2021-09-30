Свежие картинки на Международный день переводчика 30 сентября: самым главным полиглотам России с обожанием

Переводчикам привет,
Поздравляет целый свет,
И желает настроенья,
И вселенского везенья!
Тексты чтоб переводились,
Чтобы денежки водились,
В личной жизни чтоб любовь,
Разгоняла вашу кровь!
Счастье рядом пусть витает,
Никогда не покидает,
Пусть дымится шашлычок,
Принимайте поздравок!
Переводчик ты прекрасный,
Знаешь ты любой язык,
Понимаешь иностранцев
И общаться ты привык!
Я сегодня поздравляю
С этим праздником тебя,
И успехов я желаю
В личной жизни и делах!
Ты страны и миры соединяешь,
И помогаешь нам других понять,
И радости нам в жизни добавляешь,
В день переводчика хотим мы пожелать!
Добра и мира, счастья и удачи, В труде — успехов, а в любви — побед, Чтобы решались разные задачи, И жизнь была без боли и без бед!
Нескучных будней, праздников — красивых,
Любви большой, тепла в уютный дом,
Чтоб отдыхал ты круто на Мальдивах,
И выглядел шикарным молодцом!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru