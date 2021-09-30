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30.09
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Свежие картинки на Международный день переводчика 30 сентября: самым главным полиглотам России с обожанием

1:15:409/30/2021Фото: fresh-cards.ru
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Ежегодно 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков — Международный день переводчика (International Translation Day).

Международный день переводчика

Переводчикам привет,
Поздравляет целый свет,
И желает настроенья,
И вселенского везенья!

Тексты чтоб переводились,
Чтобы денежки водились,
В личной жизни чтоб любовь,
Разгоняла вашу кровь!

Счастье рядом пусть витает,
Никогда не покидает,
Пусть дымится шашлычок,
Принимайте поздравок!

Международный день переводчика

Переводчик ты прекрасный,
Знаешь ты любой язык,
Понимаешь иностранцев
И общаться ты привык!
Я сегодня поздравляю
С этим праздником тебя,
И успехов я желаю
В личной жизни и делах!

Международный день переводчика

Ты страны и миры соединяешь,
И помогаешь нам других понять,
И радости нам в жизни добавляешь,
В день переводчика хотим мы пожелать!

Добра и мира, счастья и удачи, В труде — успехов, а в любви — побед, Чтобы решались разные задачи, И жизнь была без боли и без бед!

Нескучных будней, праздников — красивых,
Любви большой, тепла в уютный дом,
Чтоб отдыхал ты круто на Мальдивах,
И выглядел шикарным молодцом!

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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