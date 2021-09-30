Магнитная буря 30 сентября 2021 года: самый тяжелый конец месяца для метеопатов

Конец сентября запомнится нам своими постоянными геомагнитными ударами. В течение последней недели их количество и мощность значительно выросли. Также и 30 сентября. В этот день мощность бури дойдет до пяти баллов. При этом с утра сильных ударов не ожидается, а вот к вечеру обстановка начнет ухудшаться. В 13.00 по новосибирскому времени, придет первая волна в три балла. В 15.00 мощность увеличится до четырех и в 18.00 сила бури достигнет пяти баллов, которая продлится до 22.00 по Новосибирску.
Магнитные бури – это быстрое сильное изменение магнитного поля Земли, которое происходит в период высокой солнечной активности. Такие изменения не проходят безрезультатно для жителей Земли: во время магнитных бурь нарушаются функции сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, замедляются реакции центральной нервной системы, снижается работоспособность.
Как чувствуют себя наши читатели:
- Нервное состояние.
- Голова болит.
- Усталость и тело ломит.
- Беспокойство, ощущение, что сдавливает голову.
- Давление скачет.
Чтобы предотвратить плохое самочувствие в этот день, нужно постараться улучшить свой образ жизни. Для начала необходимо привести в норму свой ежедневный рацион. Стоит сосредоточиться в первую очередь на овощах и фруктах, которые обеспечивают необходимые витамины и минералы. Помидоры, картофель, фасоль, горох, сливы, абрикосы или бананы, а также зерновые и семена; и нежирные молочные продукты и нежирное мясо, особенно рыба и морепродукты. Не забывайте много пить воды в этот день. Рекомендуемая доза составляет 1,5 литра жидкости в день и избегайте стимуляторов - алкоголя и курения.