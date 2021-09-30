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День ортодонта: поздравления врачам уникальной профессии 30 сентября: вы нам дарите улыбку

1:45:339/30/2021Фото: fresh-cards.ru
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Ортодонты занимаются исправлением неправильно расположенных зубов, корректируют прикус, тем самым делая ваши зубы ровными.

День ортодонта

Стоматолог – профессия очень интересная и весьма благородная,
А для ортодонта она трудна и ответственна вдвойне!
Спешишь ты вставить новые и дать белоснежные зубки,
И ты всегда дари людям свою неотразимую улыбку!
Ты лучший для тех, кто потерял надежду широко улыбаться,
А после тебя можно теперь весело смеяться!
Ведь за жизнь их и здоровье борешься всему вопреки,
Прими поздравления и пожелания того, чтобы на все хватало сил!

День ортодонта

Врач необычный ты – ортодонт – это просто призвание,
Ведь ты каждый день слышишь от пациентов в любви признание!
Помогаешь белыми зубками хвастаться всем людям,
Всегда это ценят пациенты и общество тебя очень любит!
Поздравляем тебя с профессиональным праздником твоим,
Цельности и деятельности, чтобы хватало на всех твоих сил!
Семья и дом, чтобы были верным для тебя тылом,
А для милых сердцу был единственным и навсегда любимым!

День ортодонта

Ортодонтом стать сможет не каждый человек,
Ты новую полноценную улыбку даришь из века в век!
Поздравляем всех ортодонтов нашей земли,
Мы гордимся Вами, примите от пациентов похвалы!
Вы нацию своими усилиями намного украшаете,
И всем зубкам искусственным на свет появиться помогаете!
Но каждый день Вы трудитесь, как у мартеновских печей,
Но когда улыбается пациент на душе веселей!

Источник: pozdravik.ru, fresh-cards.ru

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