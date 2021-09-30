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Народные приметы и традиции на Всесветский бабий праздник 30 сентября: что нужно сделать в день Веры, Надежды и Любови

1:00:329/30/2021Фото: pixabay.com
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В народе этот день называют Вселенские Бабьи именины – на праздник принято плакать с самого утра, подобно Софии. И делают это, обязательно, женщины.

В этот день в церкви вспоминают историю жизни юных христианок и их матери, а также их смерть от после пыток

Праздник в честь святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии чтит память святых. Которые испытали страшные муки, но остались верны христианской вере. В этот день в церкви вспоминают историю жизни юных христианок и их матери, а также их смерть от после пыток. Жившие во время правления императора Адриана, вдова София и ее дочери, названные в честь трех благодетелей – были праведными христианками, решившими посвятить свою жизнь Богу. Об их красоте и мудрости постепенно узнали по всей округе. Слух дошел даже до императора, который тут же приказал привести их во дворец. Когда вся семья прибыла в царские палаты, то он не побоялись царю-язычнику рассказать, что исповедуют христианство.

Тогда Адриан попытался уговорами отказаться от христианской веры девушек, но они не шевельнулись, чтобы это сделать. Это привело в ярость императора, и он приказал казнить юных христианок. Ни одна пытка не сломила их, и тогда царь приказал убить их, отрубив головы. Мать Софию заставили наблюдать за страшными пытками над своими детьми, а когда их убили, то тела отдали ей. Святая похоронила дочерей, а сама осталась на могилах в течение двух дней горько оплакивая их потерю. На третий день – праведница скончалась.

В народе этот день называют Вселенские Бабьи именины – на праздник принято плакать с самого утра, подобно Софии. И делают это, обязательно, женщины. Поскольку именно они смогу своим плачем помочь улучшению будущей жизни родных. Раньше верили в это и строго соблюдали обычай. Также наблюдали за приметами в этот день.


  • 30 сентября пасмурно — вся неделя сухая и солнечная.
  • На бабьи именины сухо и без осадков — зима долго не наступит.
  • В этот день с утра солнце— можно смело пойти на рыбалку, ждать хороший улов.

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традициипраздникиприметы Любви и матери их Софиидень памяти святых Надежды
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