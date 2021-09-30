Три важных запрета на церковный праздник - День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября?

30 сентября в православии чтят святых Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию. В храме вспоминают девушек, которые испытали страшные пытки, но остались верны христианской вере. История жизни юных христианок и их матери, а также их смерть от после перенесенных мучений.
Жили все четыре христианки в Риме, во времена, когда приверженцы христианской веры подвергались преследованиям и наказаниям. Они вели праведный христианский образ жизни, и решили посвятить свою жизнь Богу. За что их отправили на суд, где сам король Адриан решал дальнейшую судьбу невольников.
Об их красоте и мудрости узнали по всей округе. Слух дошел даже до императора, который тут же приказал привести их во дворец. Когда вся семья прибыла в царские палаты, то он не побоялись императору Адриану рассказать, что исповедуют христианство.
В 137 году девочки погибли после зверских пыток, но не отреклись от Бога, и в итоге римский император отдал приказ их обезглавить. Вере было 12 лет, Надежде - 10, а Любви всего 9.
София отвезла за город и похоронила останки своих дочерей, оставшись сидеть возле могилы, непрерывно молясь. На третий день она умерла.
В этот день запрещалось работать, в частности заниматься ручным трудом. Считалось, что вышивая или плетя что-либо – появлялись узлы, которые отражались подобным образом н судьбе человека, в его жизни все больше появлялось неудачных попыток и несчастий.
Также не следует в праздник играть свадьбу или свататься.