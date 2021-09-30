Если вы сделаете эти 10 вещей, вы станете лучшей версией себя и придете к зрелости, которая делает вас свободным

В жизни путь к зрелости часто бывает нелегким. Как ребенок, избегающий вакцины, мы часто сопротивляемся урокам по развитию характера. Независимо от того, является ли источником страха или мы просто наслаждаемся своей воинственной природой, наше поведение имеет тенденцию закрепляться в этих непоколебимых идентичностях, которые в большинстве случаев даже не являются теми, кем мы хотим быть, пишет yourtango.com.
Мой путь был бурным, пронизанным невежеством и слепыми пятнами, которые не только излучали оглушительный крик о помощи, но и закрывали дверь для всех, кто мог войти.
Только когда мое тихое отчаяние уступило место достаточно долго, чтобы я понял, какое влияние я оказываю на других, я наконец отпустил все, что когда-либо считал «собой».
Первым шагом к прорыву является осознание, и в этом списке собраны несколько ключевых отличий, которые я сейчас использую, чтобы оставаться верным тому, что для меня важно.
Вот 10 признаков зрелости, которые вы на пути к устранению недостатков своего характера:
1. Вы обсуждаете идеи, а не людей.Учитывая нашу человеческую склонность играть «Где Уолдо?» с негативом в наших разговорах, редко бывает хорошей идеей говорить о других. Иногда, конечно, мы уважаем чьи-то усилия или прогресс. Но, вообще говоря, можно с уверенностью сказать, что мы говорим о других, которые подпирают себя на мыльнице.
События - прекрасные темы для обсуждения, но когда ваши разговоры переходят в основном на идеи, ваш уровень удовлетворенности жизнью обязательно возрастет.
2. Вы любите себя так же сильно, как кого-либо еще.До этого года любовь к себе никогда не была моей сильной стороной . Я подвергал сомнению все в себе, что даже незначительно выходило за рамки нормы. Это изнурительная игра, которая всегда заканчивается одинаково - вы не выигрываете.
Настоящая любовь к себе - это признание не только всего хорошего в вас, но и ваших законных недостатков. Однако это не должно укореняться вопреки - особенно по принципу «Я могу делать все плохо сам».
Эта любовь - это признание того, что нуждается в улучшении, и достаточная любовь к себе, чтобы приложить усилия, чтобы улучшить это.
Доволен тем, что у тебя есть, пока ты добиваешься того, чего хочешь.
3. Вы берете на себя ответственность за все, что принадлежит вам, независимо от того, чья это может быть вина.К настоящему времени я уверен, что вы видели свежий взгляд Уилла Смита на вину и ответственность.
По сути, он указывает на то, что я как человек обязан нести ответственность за все, что могу. В каждой ситуации, в которой я участвую, я играю роль в достижении результата.
Результаты не всегда хороши. И я сделаю все возможное, чтобы не выглядеть плохо. Итак, естественная склонность становится - укажи пальцем.
Это пластырь от чего-то, что требует операции. Хотя это может принести временное облегчение, облегчение - это не радость. Облегчение - это не покой. Ситуация должна быть расширена, иначе я рискую выбросить еще одну сумку на конвейерную ленту - чтобы ее таскали бесконечно.
Со временем эти сумки становятся тяжелее. Наступает усталость, и энергия, которую я использовал для счастья и эйфории, внезапно распределяется в другом месте.
Ответственность - это владение тем, где я несовершенен, где я устанавливаю ожидание, где я предпочитаю свое мнение другому человеку или коллективной цели.
Когда я принимаю причину дела, я могу вызвать новый результат.
4. Вы понимаете, что далеко не все требует вашего мнения.Одна из моих любимых ног в жизни выглядела умной. Таким образом я удовлетворил свою потребность в значимости и уверенности, исправляя людей и добавляя ненужный вклад, когда они просто хотели поделиться тем, что у них на уме.
Не подозревая о моем недостоверном поведении, все знали, что я обслуживаю себя. Я стал тем дерьмом, которым был полон. Я сказал то, что хотел сказать, а не то, что им нужно - или не нужно - слышать.
В конце концов я отказался от всего этого и начал заменять свою пустую риторику пространством и временем - одним из величайших подарков, которые вы можете подарить другому человеку.
Я дорожу своим временем, проведенным в одиночестве, ради тишины и покоя, которые оно порождает. Хорошая новость в том, что я дарю людям то же самое, и они дорожат мной.
5. Вы открыты для всего и ни к чему не привязаны.Я чувствую себя беспомощным, когда выбираю свои взгляды или оправдания, а не то, что на самом деле привело бы к результатам. Мое желание быть правым временами было непреодолимым, и я часто позволял ему вбивать клин в отношения, которые я ценю больше всего.
Здесь важно понять, что я не верю. Мои нынешние убеждения, возможно, довели меня до этого самого момента, но это не сделает меня менее личным, если я откажусь от одного - или всех - из них. Я могу создавать новые, лучшие, которые будут продолжать вести меня в том направлении, в котором я хочу двигаться.
Всегда иметь возможность отпустить - значит никогда не застрять.
6. Вы даете, прежде чем получаете.У меня гораздо больше шансов получить признательность, когда я впервые дам ее.
Когда я впервые оказываю услугу, у меня гораздо больше шансов получить услугу.
У меня гораздо больше шансов получить доверие, когда я впервые его отдам.
У меня гораздо больше шансов получить любовь, когда я впервые ее подарю.
7. Вы откровенны в своем общении, независимо от того, насколько несексуальным оно может быть воспринято.Никто не ценит пух, так как понимает, что с ним невозможно работать. Возбуждение, приукрашивание и ложь - все это формы вымысла. Мы не сможем никуда пойти, если все, что выходит из моих уст, является фасадом правды.
Это не мое решение решать за других людей. Они будут думать так, как они хотят думать. Почувствуйте, как они хотят себя чувствовать. Придавайте встречающимся словам любое значение, которое они хотят. Я могу делать все, что в моих силах, только в открытом и честном общении.
Когда я сосредоточен на одобрении других людей, я теряю подлинность. Когда я сосредотачиваюсь на том, чему посвящаюсь, правда поддерживает меня.
Говорите от всего сердца, даже если у вас дрожит голос.
8. Вы перестали создавать образ совершенства, зная, что никто не может к нему относиться.Изменения в людях вызваны одним из двух факторов - вдохновением или отчаянием.
Люди станут отчаяться по собственной воле. Но вдохновение можно вселить.
Вдохновение приходит от демонстрации того, что возможно. Когда я притворяюсь идеальным, притворяюсь, что знаю все ответы, притворяюсь, что не задаю себе вопросов, притворяюсь, что не борюсь с депрессией, я теряю эту связь.
Однако когда я осознаю себя, я сокращаю разрыв. Внезапно на место обиды и горечи приходит надежда .
И жизни меняются как прибыль.
9. Вы заглушаете голос в своей голове, который настаивает на том, что что-то всегда не так.Мой внутренний диалог - отстой.
Он пронизан сомнениями, страхом, неуверенностью и всем этим дерьмом.
Однако, когда я различаю его таким, какой он есть - просто пустая болтовня пресыщенного фаната на спортивном мероприятии, - он теряет свою силу.
Оставляя место для нового диалога.
Тот, который я определяю.
10. Вы не ищете того, чего хотите, вы это создаете.Я не знаю, куда меня приведет эта писательская штука, но, черт возьми, было ли приятно производить пылающую страсть из воздуха?
Я ждал, ждал и ждал годами.
Ничего не осветило.
Смирение и цинизм укрылись в сильно поврежденном эго.
Только когда я прервал этот плохо продуманный подход действием, жизнь начала меняться для меня.