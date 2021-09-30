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Семь симптомов вместе предсказывают диагноз точный диагноз - коронавирус

5:30:579/29/2021Фото: pixabay.com
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Быстрое обнаружение инфекции SARS-CoV-2 в сообществе является ключом к обеспечению эффективного контроля за передачей.

Быстрое обнаружение инфекции SARS-CoV-2 в сообществе является ключом к обеспечению эффективного контроля за передачей
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Набор из 7 симптомов, рассматриваемых вместе, может быть использован для максимального выявления COVID-19 в сообществе, согласно новой статье, опубликованной на этой неделе в журнале PLOS Medicine Марком Чадо-Хайамом и Полом Эллиоттом из Имперского колледжа Лондона, Великобритания, и коллеги по работе, пишет medicalxpress.com.

Быстрое обнаружение инфекции SARS-CoV-2 в сообществе является ключом к обеспечению эффективного контроля за передачей. Когда возможности тестирования ограничены, важно использовать тесты наиболее эффективным способом, включая использование наиболее информативных симптомов для распределения тестов. В новом исследовании ученые получили мазки из горла и носа с действительными результатами ПЦР-теста SARS-CoV-2 у 1147345 добровольцев в Англии в возрасте 5 лет и старше. Данные были собраны в ходе 8 раундов тестирования, проведенных в период с июня 2020 года по январь 2021 года в рамках исследования REACT-time Assessment of Community Transmission-1 (REACT-1). Участников спросили о симптомах, которые они испытали за неделю до тестирования.

Модель была разработана на основе данных, полученных во время раундов 2-7, с 7 симптомами, выбранными как совместно положительно предсказывающие положительный результат ПЦР: потеря или изменение запаха, потеря или изменение вкуса, лихорадка, новый постоянный кашель, озноб, потеря аппетита, и мышечные боли. Первые 4 из этих симптомов в настоящее время используются в Великобритании для определения права на участие в ПЦР-тестировании. В 8 раунде тестирования полученная модель предсказывала положительный результат ПЦР с площадью под кривой 0,77, а тестирование людей в сообществе с хотя бы одним из 7 выбранных положительно прогностических симптомов дало чувствительность, специфичность и положительную прогностическую ценность 74%. , 64% и 9,7% соответственно. Моделирование показало, что использование 7 симптомов, выявленных для распределения теста ПЦР, приведет к тому, что от 30% до 40% лиц с симптомами в Англии будут иметь право натест (против 10% в настоящее время) и, если все подходящие будут протестированы, приведет к обнаружению от 70% до 75% положительных случаев.

«Чтобы повысить уровень выявления положительных результатов ПЦР и, следовательно, улучшить контроль передачи вируса с помощью мер изоляции, мы предлагаем расширить список симптомов, используемых для сортировки, до всех 7 симптомов, которые мы идентифицировали», - говорят авторы.

«Эти результаты показывают, что многие люди с COVID-19 не будут проходить тестирование - и, следовательно, не будут самоизолироваться - потому что их симптомы не соответствуют тем, которые используются в текущих рекомендациях по общественному здравоохранению для выявления инфицированных людей», - добавляет Эллиотт. . «Мы понимаем, что необходимы четкие критерии тестирования, и что включение множества симптомов, которые обычно встречаются при других заболеваниях, таких как сезонный грипп, может привести к излишней самоизоляции людей. Я надеюсь, что наши выводы о наиболее информативных симптомах означают, что программа тестирования может использовать имеющиеся доказательства, помогая оптимизировать обнаружение инфицированных людей».

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