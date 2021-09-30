Чудеса иконы Божией Матери «Целительница»: какие молитвы обязательно читать 1 октября. Тексты исцеляющих молитв

Существует несколько сотен различных иконографических изображений Девы Марии, почитаемых в православном мире. К Божьей Матери молятся о спасении души, хотя Одного Бога.
Неоднократно Божия Матерь проявляла силу свой мудрости и заступничества через чудотворные образы, таким образом показывая великую любовь к каждому христианину. Одним из таких иконографических изображений называют икону Божией Матери "Целительница".
Оригинальная икона, известная как “Целительница”, была из церкви Цилкан в Картали, Грузия.
В женском Алексеевском монастыре в Москве есть еще одна икона с таким же названием. Ее история создания связана с необыкновенным событием, которое произошло в Москве на конец восемнадцатого века.
Клирик Викентий всегда поклонялся иконе Божией Матери при входе в церковь. При этом он читал перед иконой молитву, восхваляющую Деву Марию.
Со временем он обнаружил, что страдает от ужасного недуга. Его язык начал гнить, и он потерял сознание от боли. Придя в себя, он помолился своей обычной молитвой Пресвятой Богородице.
Как только он закончил свою молитву, он увидел красивого молодого человека в изголовье своей кровати. Страдалец сразу понял, что это ангел-хранитель. Ангел посмотрел на него с жалостью, призывая Божью Матерь исцелить его. Внезапно явилась Богородица и исцелила больного, который был так предан Ей. Он встал с постели и пошел в церковь, заняв свое место на клиросе для службы. Присутствующие были поражены, увидев его выздоровление.
Поэтому на образе показана Богородица, стоящую рядом с постелью больного мужчины. На створах складня также есть изображения: на левом – Архангел Михаил, а на правом – Архангел Гавриил — они как бы поддерживают икону.