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Какие результаты дало крупнейшее испытание антибиотика амоксициллина для лечения инфекций у детей

6:00:369/29/2021,от университета БристоляФото: pixabay.com
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Исследователи стремились проверить, сокращает ли амоксициллин продолжительность умеренно тяжелых симптомов у детей с неосложненными (не легочными) инфекциями нижних дыхательных путей.

Только четверо детей из группы плацебо и пятеро из группы антибиотиков потребовали дальнейшего обследования в больнице

Крупнейшее рандомизированное плацебо-контролируемое исследование антибиотика амоксициллина для лечения инфекций грудной клетки у детей - одного из наиболее распространенных острых заболеваний, лечатся в рамках первичной медико-санитарной помощи в развитых странах, - показало, что он немногим более эффективен для облегчения симптомов, чем отсутствие лекарств. Исследование, опубликованное в The Lancet и финансируемое Национальным институтом исследований в области здравоохранения (NIHR), проводилось учеными из Саутгемптонского университета при поддержке центров университетов Бристоля, Оксфорда и Кардиффа, пишет medicalxpress.com.

Хотя считается, что вирусы вызывают многие из этих инфекций у детей , вопрос о том , полезны ли антибиотики при лечении инфекций грудной клетки у детей, все еще обсуждается. Несмотря на то, что до сих пор исследования у взрослых показали, что антибиотики неэффективны при неосложненных инфекциях грудной клетки до сих пор, у детей не было такого же уровня исследований.

Исследователи стремились проверить, сокращает ли амоксициллин продолжительность умеренно тяжелых симптомов у детей с неосложненными (не легочными) инфекциями нижних дыхательных путей в системе первичной медико-санитарной помощи. В исследование были включены 432 ребенка в возрасте от шести месяцев до двенадцати лет с острыми неосложненными инфекциями грудной клетки из учреждений первичной медико-санитарной помощи в Англии и Уэльсе, которым затем случайным образом назначали амоксициллин или плацебо три раза в день в течение семи дней. Врачи или медсестры оценивали симптомы в начале исследования, а родители, по возможности, с помощью своих детей, заполняли ежедневный дневник симптомов.

Между двумя группами было зарегистрировано лишь небольшое, несущественное различие в продолжительности симптомов: у детей, получавших плацебо, были симптомы, которые оценивались как умеренно плохие или хуже в течение примерно 6 дней после посещения врача, а у детей, получавших антибиотики, наблюдались симптомы. лучше всего на 13 процентов быстрее.

Более того, это было верно даже для групп детей, в которых врач слышал звуки в груди, у ребенка была лихорадка, когда врач оценивал ребенка как более нездоровый, ребенок кашлял мокротой или имел хрипящую грудь, или ребенок задыхался.

Только четверо детей из группы плацебо и пятеро из группы антибиотиков потребовали дальнейшего обследования в больнице. Затраты для родителей, такие как время, необходимое для того, чтобы не работать, или стоимость безрецептурных лекарств, были очень похожи в обеих группах.

Пол Литтл, профессор исследований в области первичной медико-санитарной помощи в Университете Саутгемптона и ведущий автор исследования, говорит, что «дети, которым вводят амоксициллин от инфекций грудной клетки, когда врач не считает, что у ребенка пневмония, выздоравливают не намного быстрее».

"Действительно, использование амоксициллина для лечения инфекций грудной клетки у детей, у которых нет подозрений на пневмонию, вряд ли поможет и может нанести вред. Чрезмерное использование антибиотиков, которое преобладает при назначении антибиотиков в первичной медико-санитарной помощи, особенно когда они неэффективны, может привести к побочные эффекты и развитие устойчивости к антибиотикам. Устойчивость к антибиотикам является одной из самых больших угроз для здоровья населения и в будущем может сделать многое из того, что в настоящее время является рутинной медицинской практикой, очень трудным или невозможным - например, проведение хирургических операций или поддержка людей, которые лечатся от рака ".

Алистер Хэй, терапевт и профессор первичной медико-санитарной помощи в Центре академической первичной медико-санитарной помощи Бристольского университета, а также один из соавторов исследования, добавил, что «испытание ARTIC PC - одно из очень немногих исследований, в которых сообщается об эффективности назначение антибиотиков детям младшего возраста с инфекциями органов дыхания в рамках первичной медико-санитарной помощи . Оно было разработано для выявления клинически важного 3-дневного улучшения продолжительности симптомов ».

«Наши результаты показывают, что, если нет подозрения на пневмонию, клиницисты должны давать «страховочные» советы, например, объяснять, какое течение болезни следует ожидать и когда будет необходимо повторно посещать, но не назначать антибиотики большинству детей с инфекциями органов дыхания».

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