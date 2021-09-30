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Целительница: от каких болезней исцеляет икона Божией Матери? Кому помогает? В чем ее божественная сила?

4:00:219/30/2021Фото: freepik.com
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Чаще всего икона помогает в лечении психических расстройств, мигреней, серьезных травм. Если человек искренне помолится, то она может облегчить страдания при получении ран или переломов.

Верующие идут с молитвами к иконам с образом Божией Матери. Молясь, они просят избавить их от различных болезней

Согласно церковной традиции, праздник в честь святой иконы Божие Матери начинается с истории про одного священника. Клирик Винсент Булвиненский, живший в четвертом веке в Карталинии - Грузия, при выходе из храма совершал теплую и искреннюю молитву Пресвятой Деве Марии. Но однажды его посетила серьезная болезнь, вызванная поражением языка. Этот священник страдал от невыносимой боли. В те краткие мгновения, когда боль утихала, он приходил в себя и просил о помощи в молитве к Пресвятой Деве Марии.

Однажды после очередных страданий священнослужитель увидел возле своей постели ангела, молящего Деву о выздоровлении Винсента. Просьбу Пресвятая Дева сразу же услышала, и сама пришла исцелять больных. После этого чудесного видения Винсент полностью выздоровел, а боль и страдания прекратились. Священник рассказал о свершившемся чуде, и это событие послужило поводом для написания икон.

Верующие идут с молитвами к иконам с образом Божией Матери. Молясь, они просят избавить их от различных болезней.

Чаще всего икона помогает в лечении психических расстройств, мигреней, серьезных травм. Если человек искренне помолится, то она может облегчить страдания при получении ран или переломов. Также облегчить симптомы хронических заболеваний.

До революции во имя «Целительницы» освящали военные госпитали, в них солдат лечили от ран, полученных в сражении.


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молитваикона Божией Материцелительница
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