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29.09
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Стероидные спреи для носа серьезно облегчают течение болезни при тяжелом коронавирусе

7:00:009/29/2021,от Cleveland ClinicФото: pixabay.com
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Пациенты, которые использовали интраназальные кортикостероиды до заболевания COVID-19, имели на 22% меньше шансов быть госпитализированными.

Нос, в данном случае, является воротами в наши тела, позволяя вирусу проникать внутрь
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Недавнее исследование Cleveland Clinic показало, что у пациентов, которые регулярно используют стероидные назальные спреи, меньше вероятность развития тяжелого заболевания, связанного с COVID-19, в том числе на 20-25% ниже риск госпитализации, поступления в отделение интенсивной терапии и смертности. Исследование было опубликовано в Журнале аллергии и клинической иммунологии: на практике, пишет medicalxpress.com.

Джо Зейн, доктор медицинских наук, пульмонолог из клиники Кливленда, и Рональд А. Штраус, доктор медицины, аллерголог-иммунолог и директор Кливлендского центра аллергии и астмы, и коллеги из клиники Кливленда наблюдали за 72 147 пациентами, инфицированными COVID-19. в возрасте 18 лет и старше, в системе здравоохранения Кливлендской клиники с 1 апреля 2020 г. по 31 марта 2021 г. Из этой когорты 12 608 (17,5%) были госпитализированы, 2935 (4,1%) были госпитализированы в отделение интенсивной терапии и 1880 (2,6%) ) умер во время госпитализации. В этой группе 10 187 (14,1%) пациентов получали стероидный назальный спрей, также известный как интраназальные кортикостероиды, до заражения COVID-19.

Пациенты, которые использовали интраназальные кортикостероиды до заболевания COVID-19, имели на 22% меньше шансов быть госпитализированными, на 23% меньше вероятность госпитализации в отделение интенсивной терапии и на 24% меньше шансов умереть от COVID-19 во время госпитализации по сравнению с пациентами, которые не были госпитализированы. на интраназальные кортикостероиды.

Хотя результаты исследования побуждают пациентов, которые постоянно используют интраназальные кортикостероиды, продолжать делать это по мере необходимости, они не предполагают, что интраназальные кортикостероиды должны использоваться для лечения или профилактики COVID-19 каким-либо образом. Теория исследования, основанная на сообщениях о том, что интраназальный кортикостероид in vitro (в лаборатории) снижает уровень белкового рецептора ACE2, позволяя вирусу SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19 проникать в клетки и распространять болезнь.

Кортикостероиды для интраназального введения - это назальные спреи из семейства стероидных лекарств. Эти лекарства распыляются или вдыхаются в нос, чтобы облегчить заложенность носа, раздражение, аллергию и другие проблемы с носом. Их можно купить без рецепта или по рецепту. На сегодняшний день точная роль интраназальных кортикостероидов в снижении тяжести инфекции COVID-19 не определена. Однако, основываясь на результатах исследования и на том факте, что экспрессия ACE2 наиболее высока в слизистой оболочке носа, можно предположить, что за счет подавления вирусной нагрузки и экспрессии рецепторов в носу интраназальное применение кортикостероидов может быть эффективным при тяжелом заболевании. Для подтверждения этих выводов потребуются дальнейшие исследования.

«Это исследование показывает важность носа в заражении COVID-19», - сказал д-р Зейн. «Нос, в данном случае, является воротами в наши тела, позволяя вирусу проникать внутрь и размножаться. Использование интраназальных кортикостероидов может помочь нарушить эти ворота».

«Наши результаты особенно важны, так как сокращение госпитализаций из-за COVID-19, госпитализаций в ОИТ и смертности может снизить нагрузку на системы здравоохранения с ограниченными ресурсами по всему миру, особенно в развивающихся странах, где доступ к вакцинам ограничен и есть мутации при атипичной пневмонии. -CoV-2 появился", - добавил доктор Штраус.

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