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Можно ли работать, ходить на кладбище и убираться в доме 1 октября в праздник иконы Божией Матери «Целительница»?

5:00:519/30/2021Фото: pixabay.com
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В этот день соблюдают все запреты и традиции, которые успели собраться за все время существования праздника.

На иконе изображены лежащий в постели, больной клирик Викентий. Рядом с ним стоит Дева Мария

В православии очень почитают и любят иконы Божией матери, это нашло отражение в различных посвященных ей песнопениях. Одно из них — хвалебное сочинение акафист иконе Богородице "Целительница", в котором описывается история поклонения иконе, а также различные вытекающие из нее чудеса.

Есть много особых образов, открывшихся христианскому миру при разных обстоятельствах. Чудодейственный образ "Целительница" – одна из самых почитаемых в православно мире, поскольку Божья Матерь через нее часто представляет разные исцеления и помощь православным верующим.

На иконе отображен лежащий больной священник, Викентий. Рядом с кроватью стоит Богородица, в царском одеянии. В руках у нее находится золотой скипетр с крестом — этим скипетром Дева Мария прикоснулась к больному перед его чудесным излечением.

1 октября установлен специальный праздник в церковном календаре, который с особым почетом отмечают верующие. Поскольку на эту дату выпадает явление Божией Матери и чудесное исцеление клирика.

В этот день соблюдают все запреты и традиции, которые успели собраться за все время существования праздника.

На праздник христиане посещают торжественную службу в храме и утренние литургии. Верующие молятся Богородице, а молитвой просят избавиться самим и своих близких от тяжких заболеваний.

При этом ходить на кладбище в этот день не запрещено. Но убираться, шить, вязать – лучше в другой день, если нет острой необходимости.

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традициипраздникиикона Божией Матери Целительница
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