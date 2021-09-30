Тела 14-летнего мальчика и собаки нашли через несколько дней после их исчезновения в США

Официальные лица заявили, что нет подозрений в нарушении правил игры.
По заявлению властей, во вторник было обнаружено тело 14-летнего мальчика из Индианы, пропавшего без вести на прошлой неделе.
Департамент шерифа округа Харрисон сообщил Fox News, что Джейкоб Маккарти и его немецкая овчарка Изабелла были обнаружены в лесистой местности недалеко от межштатной автомагистрали 64, пишет foxnews.com.
Следователи не установили причину смерти, но не думают о нечестной игре.
В последний раз Маккарти видели гуляющим с собакой сразу после 17:00. 21 сентября, когда он исчез возле своего дома в Коридоне, в 25 милях к западу от Луисвилля, Кентукки.
В видео, опубликованном в субботу в социальных сетях, шериф Ник Смит сказал, что следователи полагали, что мальчик встретился с кем-то, кого он встретил в игровом онлайн-сообществе, но неясно, с кем.
«Мы считаем, что на данный момент Джейкоб не может вернуться, и нам нужна ваша помощь», - сказал Смит.
Следователи просили жителей и владельцев бизнеса в радиусе 200 миль проверить записи с камер видеонаблюдения, чтобы увидеть Маккарти.
«Помогите мне вернуть его домой», - умолял отец Маккарти, стоя рядом со Смитом.
Во вторник, Типстер сообщила властям, что она, возможно, видела, как Маккарти выгуливал свою собаку примерно в то время, когда он исчез. Владелец бизнеса предоставил властям кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как человек выгуливал собаку по автостраде примерно в то время, когда подросток пропал без вести, сообщили в департаменте шерифа.
«Это тяжелое время и тяжелый путь для близких Джейкоба», - заявили в департаменте шерифа.