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29.09
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Тела 14-летнего мальчика и собаки нашли через несколько дней после их исчезновения в США

9:00:359/29/2021,Луи Касиано [Lui Kasiano]Фото: Департамент шерифа округа Харрисон
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Следователи пока не установили причину смерти.

14-летний Джейкоб Маккарти, как сообщается, был найден мертвым после того, как исчез на прошлой неделе, сообщили власти местному новостному агентству

Официальные лица заявили, что нет подозрений в нарушении правил игры.
По заявлению властей, во вторник было обнаружено тело 14-летнего мальчика из Индианы, пропавшего без вести на прошлой неделе.

Департамент шерифа округа Харрисон сообщил Fox News, что Джейкоб Маккарти и его немецкая овчарка Изабелла были обнаружены в лесистой местности недалеко от межштатной автомагистрали 64, пишет foxnews.com.
Следователи не установили причину смерти, но не думают о нечестной игре.
В последний раз Маккарти видели гуляющим с собакой сразу после 17:00. 21 сентября, когда он исчез возле своего дома в Коридоне, в 25 милях к западу от Луисвилля, Кентукки.

В видео, опубликованном в субботу в социальных сетях, шериф Ник Смит сказал, что следователи полагали, что мальчик встретился с кем-то, кого он встретил в игровом онлайн-сообществе, но неясно, с кем.
«Мы считаем, что на данный момент Джейкоб не может вернуться, и нам нужна ваша помощь», - сказал Смит.

Следователи просили жителей и владельцев бизнеса в радиусе 200 миль проверить записи с камер видеонаблюдения, чтобы увидеть Маккарти.

«Помогите мне вернуть его домой», - умолял отец Маккарти, стоя рядом со Смитом.

Во вторник, Типстер сообщила властям, что она, возможно, видела, как Маккарти выгуливал свою собаку примерно в то время, когда он исчез. Владелец бизнеса предоставил властям кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как человек выгуливал собаку по автостраде примерно в то время, когда подросток пропал без вести, сообщили в департаменте шерифа.
«Это тяжелое время и тяжелый путь для близких Джейкоба», - заявили в департаменте шерифа.

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