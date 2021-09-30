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Ким Кардашьян показала шикарную фигуру в дерзком черном бикини во время прогулки на пляже Малибу

10:00:009/29/2021,Nate DayФото: Diggzy/Shutterstock
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На прогулку звезда реалити-шоу надела черные бикини-стринги без бретелек.

Ким Кардашьян наслаждалась пляжным днем ​​в Калифорнии в черном бикини

Звезда реалити-шоу проведет шоу Saturday Night Live в начале октября.
Ким Кардашьян обнажает кожу.

40-летняя светская львица недавно наслаждалась пляжным днем ​​в Малибу, штат Калифорния, со своей подругой и бывшей помощницей Стефани Шеперд.

На прогулку звезда реалити-шоу надела черные бикини-стринги без бретелек. Свой ансамбль она завершила простой черной бейсболкой и солнцезащитными очками с металлическим оттенком, пишет foxnews.com.
Подруга Кардашьян носила такое же черное бикини, а также поставила свою подтянутую фигуру вперед и по центру.

Вместе они провели некоторое время в воде, а также были замечены, когда делали селфи, отдыхая на песке.
Когда пришло время уходить с пляжа, Кардашьян прикрылась черным топом с длинными рукавами и байкерскими шортами Balenciaga.
Согласно Daily Mail, они работали в тесном сотрудничестве, когда Шеперд была личным помощником Кардашьян и с 2013 по 2017 год стала главным операционным директором всех брендов Kardashian West.
Согласно выпуску, Шеперд сказала сестре Кардашьян Кортни, что она чувствует себя «неудовлетворенной с точки зрения карьеры».
В конце концов, слухи вернулись к Кардашьян, и их пути разошлись, хотя они сохранили свою дружбу и утверждают, что не было вражды или плохой крови.

Пляжный день пары наступает примерно за полторы недели до того, как Кардашьян впервые проведет "Saturday Night Live".

Звезда реалити-шоу появится в популярных и долгих сериалах.
запуск комедийного сериала 9 октября с Хэлси в качестве музыкального гостя.
NBC объявил в среду, что Оуэн Уилсон, Кардашьян, Рами Малек и Джейсон Судейкис назначены первыми четырьмя людьми, которые будут руководить эпизодами, когда шоу вернется в октябре. Тем не менее, бывшая актриса «Уилл и Грейс» Дебра Мессинг зашла в Твиттер вскоре после того, как были объявлены новости, чтобы спросить, почему звезда реалити-шоу входит в число первых звезд, которые могут стать ведущими.
«Почему Ким Кардашьян? Я имею в виду, я знаю, что она является культурной иконой, но у SNL есть ведущие, обычно исполнители, которые приезжают, чтобы продвигать фильм, телешоу или выпуск альбома», - написала она. "Я что-то упускаю?"

Самая большая телевизионная претензия Кардашьян на известность на данный момент сводила на нет ее долгую жизнь.
работает E! реалити-шоу «Идти в ногу с Кардашьян» в июне. Однако это не значит, что у нее нет никаких планов.

В декабре стало известно, что Кардашьян и ее сестры Хлоя, Кортни, Кендалл и Кайли подписали соглашение с Hulu, согласно которому они будут создавать глобальный контент, который будет транслироваться исключительно на платформе в США.

Тайлер Маккарти из Fox News внес свой вклад в этот отчет.

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