Что можно и нельзя делать в день женское счастье 18 октября: 2 мощных ритуала на счастье

18 октября отмечается один из женских праздников: международный день женского счастья.
Каждая женщина имеет в себе уникальную черту, особенность и свой дар. Она по-своему очаровательна и ценна. Поэтому, чтобы отметить, что каждая представительница женского пола, достойна счастья, отмечается этот Международный праздник. Который также напоминает о достижениях женщин в разных областях.
Этот праздник отмечается с 2017 года. Инициатором торжества стала Кэтрин Роккинд, которая проводила кампанию – движения за счастье женщин без депрессии. Пережив большое количество плохих событий, она сумела выстоять: стойкости она продолжает учить женский пол по всему миру.
Самое важное, что вы можете сделать для Всемирного женского дня счастья - посвятить себя своему собственному благополучию. Вы заслуживаете того, чтобы чувствовать себя живой, счастливой и яркой – для этого существует множество ресурсов вокруг.
Для того, чтобы научиться принимать и создавать вокруг себя атмосферу счастья, можно сделать “ Ритуал Девяти поклонов”.
В первую очередь, подумайте о человеке, живом или уже покинувшем этот мир. О человеке, который дорог вам, которого вы глубоко уважаете и просите совета в мыслях.
Усядьтесь в спокойном состоянии.
Выберите время для глубоких личных размышлений. Кого вы выберете? Почему? Что этот человек сделал для вас? Какова природа ваших положительных эмоций по поводу этого человека?
Как только вы сделали свой выбор, представьте его лицо таким, каким вы его лучше всего помните. Лучше всего вспомнить его улыбающимся.
Поблагодарите этого человека за заботу и скажите ему то, что вас тревожит. Говорите со своей мягкой сердечностью, благодарностью и признательностью.
Повторите это 4-6 раз.
Сядьте и подумайте о том, как вы себя чувствуете после завершения ритуала.
Осознайте, как вам повезло, что в вашей жизни был или есть этот человек.