Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что можно и нельзя делать в день женское счастье 18 октября: 2 мощных ритуала на счастье

6:00:399/30/2021Фото: pixabay.com
0

Самое важное, что вы можете сделать для Всемирного женского дня счастья - это посвятить себя своему собственному благополучию.

Вы заслуживаете того, чтобы чувствовать себя живой, счастливой и яркой – для этого существует множество ресурсов вокруг

18 октября отмечается один из женских праздников: международный день женского счастья.

Каждая женщина имеет в себе уникальную черту, особенность и свой дар. Она по-своему очаровательна и ценна. Поэтому, чтобы отметить, что каждая представительница женского пола, достойна счастья, отмечается этот Международный праздник. Который также напоминает о достижениях женщин в разных областях.

Этот праздник отмечается с 2017 года. Инициатором торжества стала Кэтрин Роккинд, которая проводила кампанию – движения за счастье женщин без депрессии. Пережив большое количество плохих событий, она сумела выстоять: стойкости она продолжает учить женский пол по всему миру.

Самое важное, что вы можете сделать для Всемирного женского дня счастья - посвятить себя своему собственному благополучию. Вы заслуживаете того, чтобы чувствовать себя живой, счастливой и яркой – для этого существует множество ресурсов вокруг.

Для того, чтобы научиться принимать и создавать вокруг себя атмосферу счастья, можно сделать “ Ритуал Девяти поклонов”.

В первую очередь, подумайте о человеке, живом или уже покинувшем этот мир. О человеке, который дорог вам, которого вы глубоко уважаете и просите совета в мыслях.

Усядьтесь в спокойном состоянии.

Выберите время для глубоких личных размышлений. Кого вы выберете? Почему? Что этот человек сделал для вас? Какова природа ваших положительных эмоций по поводу этого человека?

Как только вы сделали свой выбор, представьте его лицо таким, каким вы его лучше всего помните. Лучше всего вспомнить его улыбающимся.

Поблагодарите этого человека за заботу и скажите ему то, что вас тревожит. Говорите со своей мягкой сердечностью, благодарностью и признательностью.

Повторите это 4-6 раз.

Сядьте и подумайте о том, как вы себя чувствуете после завершения ритуала.

Осознайте, как вам повезло, что в вашей жизни был или есть этот человек.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
историяпраздникиритуалдень женского счастья
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске на округе спикера депутатов Голубева отсыпят щебнем всю дорогу после выборов и тайного письма мэру Шестернину
6:02:39 9/30/2021
В Бердске на округе спикера депутатов Голубева отсыпят щебнем всю дорогу после выборов и тайного письма мэру Шестернину
Что можно и нельзя делать в день женское счастье 18 октября: 2 мощных ритуала на счастье
6:00:39 9/30/2021
Что можно и нельзя делать в день женское счастье 18 октября: 2 мощных ритуала на счастье
Дан старт заявочной кампании для волонтеров МЧМ-2023
5:53:51 9/30/2021
Дан старт заявочной кампании для волонтеров МЧМ-2023
В Оренбургской области после пожара нашли тела трех студенток. Их зарубили топором
5:52:25 9/30/2021
В Оренбургской области после пожара нашли тела трех студенток. Их зарубили топором
Министр труда и социального развития Новосибирской области уходит в отставку
5:38:40 9/30/2021
Министр труда и социального развития Новосибирской области уходит в отставку
В Красноярке неизвестные бросили горящую петарду в женщину на остановке
5:09:57 9/30/2021
В Красноярке неизвестные бросили горящую петарду в женщину на остановке
Можно ли работать, ходить на кладбище и убираться в доме 1 октября в праздник иконы Божией Матери «Целительница»?
5:00:51 9/30/2021
Можно ли работать, ходить на кладбище и убираться в доме 1 октября в праздник иконы Божией Матери «Целительница»?
Вселенские бабьи именины: что обязательно необходимо сделать с тремя свечами 30 сентября
5:00:14 9/30/2021
Вселенские бабьи именины: что обязательно необходимо сделать с тремя свечами 30 сентября
В Новосибирске водитель самогруза Isuzu убил мать и травмировал 2-летнего ребенка
4:47:29 9/30/2021
В Новосибирске водитель самогруза Isuzu убил мать и травмировал 2-летнего ребенка
Вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в краже 50 млн рублей
4:25:12 9/30/2021
Вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в краже 50 млн рублей