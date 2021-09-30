Самую главную ошибку при кашле назвали эксперты: обязательно нужно кашлять правильно

Один из самых неприятных симптомов простуды или гриппа - кашель. Если вы хотите быстро выздороветь, вам, прежде всего, следует хорошенько кашлять. Это действительно может способствовать выздоровлению.
Правильный кашель не может быть таким уж трудным. Однако многие медицинские работники неправильно сообщают о кашле пациентов. Есть две разные формы кашля , которые нужно «кашлять» по-разному: с одной стороны, это продуктивный кашель. Это место, где при кашле выделяется слизь из бронхов, которая может откашливаться, пишет focus.de.
Но есть также непродуктивный кашель, который часто называют сухим кашлем или сухим кашлем. В то время как сухой кашель обычно возникает в начале гриппа или простуды , продуктивный кашель преобладает в более позднем течении болезни. Соответственно, кашель должен соответствовать заболеванию.
Сухой кашель: мягкий кашель оказывает мягкое воздействие на легкиеСпециалисты рекомендуют нежный подход при непродуктивном кашле. Любой, кто изо всех сил пытается откашлять легкие, раздражает диафрагму и бронхи. При этом кашель становится все более болезненным, а больного мучает резкая боль в груди. Если у вас сухой кашель, лучше взбить щеки и кашлять в рукав или локоть (кашель в кулак или руку увеличивает риск заражения других людей!).
Этот тип кашля создает небольшую закупорку воздуха, которая распространяется в бронхи. В результате пузырьки воздуха в легких менее сильно сталкиваются друг с другом, что вызывает меньшее раздражение легких. Позывы к кашлю эффективно снимаются, но при кашле нет боли.
Продуктивный кашель: партнер может помочь с кашлемОднако если кашель продуктивный, слизь должна выйти из бронхов. Тогда легкого кашля уже недостаточно для облегчения. Если у вас есть партнер, он или она может помочь вам откашляться: простое постукивание по каждой стороне несколько раз разжижает слизь в бронхах и облегчает откашливание. Питье теплых (не более горячих!) Напитков также полезно: пищевод проходит рядом с дыхательным горлом и действует как согревающая припарка для раздраженных дыхательных путей. Это немного ослабит боль при кашле.
Также имеет смысл разжижать слизь: чем более водянистая секреция, тем легче ее откашлять. Вдыхание увлажняет бронхи, аналогичный эффект дает полоскание горла слабосоленой водой. Также полезно не допускать пересыхания воздуха в помещении. По возможности следует избегать нагревающего воздуха или его дополнительно увлажнять с помощью емкости для воды на нагревателе.