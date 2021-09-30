В табаке может содержаться ген долголетия- ген Мафусаила: его усиленно ищут исследователи

Может ли определенный ген в табаке обеспечить более долгую жизнь? Надежды на это вселяют исследования мышей и мух. Исследователи смогли значительно продлить жизнь животных в эксперименте. Результаты также могут принести пользу людям, особенно больным раком.
Табак - однолетнее растение. Он прорастает весной, достигает максимальных размеров 1,50 метра, образует цветы и семена. Он умирает осенью. Гигантский табак в теплице Института молекулярной биологии и прикладной экологии им. Фраунгофера IME в Аахене - совершенно другое дело. Его рост более четырех метров. У него необычно большие листья на крепком стволе. Теперь его продолжительность жизни увеличилась вдвое. И: он не перестает расти, пишет focus.de.
«Longaevitas», долгая жизнь, - это название рабочей группы, которая исследует рост табачного гиганта. Филип Канель возглавляет эту рабочую группу Attract. Биотехнолог имеет дело с семейством генов, регулирующих развитие бактерий, растений и животных. В случае с гигантским табаком Канель и его коллеги использовали перенос генов для увеличения производства белка, ингибирующего цветы. Табачные растения не цвели - они росли и росли.
Гены заставляют мух жить дольшеУвеличение производства табака - не главная цель Филипа Кэнеля. «Используя это модельное растение, мы исследуем роль, которую белки PEBP играют в сигнальных системах растения», - объясняет он. «Мы ищем факторы, которые можно использовать в приложении». Затем он хочет передать знания, полученные от табака, на важные сельскохозяйственные культуры.
Филип Кэнел экспериментирует не только с генами, подавляющими цветение, но и с генами, активирующими цветение, и поэтому осмелился провести необычный эксперимент. Он представил мухам дрозофилы ген, активирующий цветы из растений табака. Для этого он встроил ген в вектор, который встроил его в ДНК. Он ввел это генное такси в яйца мух. И действительно. Ген табака был активен у мух. С особенным эффектом. Он действовал как ген Мафусаила. Мухи умирали не через 40-50 дней, а только через 60-65 дней. Это означает, что они жили на 30-40 процентов дольше, чем обычные сородичи. Кроме того, они были более жизнеспособны в пожилом возрасте, чем нелеченные мухи.
«Мы обнаружили, что белок, продуцируемый геном табака, влияет на различные процессы у мух», - сообщает Филип Канель. С одной стороны, он мигрирует в ядро клетки и там действует на регуляцию генов. С другой стороны, он взаимодействует с разными белками.
Некоторые из этих партнеров по взаимодействию уже известны в науке. Один из них гарантирует, что гомеостаз белков остается неизменным в организме, так что синтез, восстановление и распад белков находятся в здоровом балансе даже в пожилом возрасте. Другие партнеры по взаимодействию с белком табака играют роль в сигнальном пути TOR, который регулирует метаболизм с помощью множества регулировочных винтов. «Путь передачи сигналов TOR уже был исследован в многочисленных исследованиях. Было показано, что влияние на путь передачи сигналов может увеличить продолжительность жизни самых разных организмов», - объясняет Кенель.
Исследования могут помочь в борьбе с ракомКанель также работает с генами PEBP у людей. «Двое из этой семьи играют важную роль в развитии рака», - говорит ученый. Потому что гены PEBP находятся на стыке сигнальных путей, которые решают, продолжает ли раковая клетка расти или погибает.
Встраивая гены PEBP растений в культивируемые раковые клетки человека, Канель хочет отследить сигнальные пути и определить точки атаки для новых противораковых препаратов. Таким образом, гены PEBP могут продлить жизнь человека.
Экономичный режим без мученийЕсли вы хотите повернуть свои биологические часы вспять, вам следует чаще голодать. Это касается водяных блох, а также рыб, мышей и крыс. Белок под названием TOR играет ключевую роль в этом эффекте. Он подавляется в фазах голода, после чего клетки переходят в экономичный режим. Они останавливают рост, перерабатывают дефектные белки и приводят в действие механизмы восстановления. Вроде бы на пользу организму. Клетки не делятся, поэтому рак не может развиться.
С тех пор, как это явление стало известно, исследователей возраста интересовал один вопрос: как можно переключиться в экономичный режим, не страдая? В экспериментах на мышах иммунодепрессант рапамицин показал желаемый эффект. Продолжительность жизни животных увеличилась в среднем на 14 процентов. Это доказало, что лекарства могут продлить жизнь. Однако из-за сильных побочных эффектов рапамицин не подходит для длительного применения у людей.
Лекарства от диабета также можно использовать в качестве средства против старенияНаиболее многообещающим кандидатом на роль антивозрастного средства является лекарство от диабета метформин, которое используется уже несколько десятилетий. Как и рапамицин, он ингибирует сигнальный путь TOR. В клиническом исследовании с девятью добровольцами калифорнийские исследователи протестировали комбинированную терапию метформином с двумя другими активными ингредиентами в течение года. Результат поразил экспертов: биологический возраст испытуемых, который можно измерить по изменениям в ДНК, в результате лечения изменился примерно на два с половиной года.
В США Американская ассоциация исследований старения в настоящее время готовит крупномасштабное исследование метформина (ТАМЕ). Более 3000 человек будут протестированы, чтобы выяснить, может ли метформин задерживать развитие и прогрессирование возрастных заболеваний.