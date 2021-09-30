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В Новосибирске астролог предсказал «особенно сложную» волну коронавируса с декабря 2021 года

10:01:119/30/2021,Алина БуроваФото: Владимира Агастьянова
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Также стало известно, какие люди более подвержены риску заражения: "Либо мы адаптируемся к этой заразе, научимся с ней справляться, либо не будем жить",- отметил Владимир Агастьянов.

Владимир Агастьянов сделал предсказание для россиян
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Известный новосибирский астролог и психолог Владимир Агастьянов заявил, что коронавирус предотвратил Третью мировую войну на пороге, которой стоял мир.

Как рассказал журналистам "Курьер. Среда. Бердск" Владимир, все, что происходит в природе неслучайно и у каждого явления есть своя цель.

- Если говорить с точки зрения астрологии о явлении коронавируса то, он появился неслучайно, а именно в тот момент, когда в небесной сфере возникла комбинация планет. Сатурн и Юпитер были в созвездии Козерога, в знаках своей силы. Обычно в такой комбинации меняется правительство и обычно в такое время случались серьезные политические кризисы и войны. Если бы нас не посетил вирус, то могла бы быть очень серьезная Третья мировая война. Все к этому шло. Именно в такой период случались войны. Природа запустила в человеческую экосистему вирус, чтобы произошла некая разрядка, и люди смогли выпустить пар, - произнес Агастьянов.

По словам и наблюдениям астролога, коронавирусу более подвержены люди, излучающие негатив.

- Это люди, чьи эмоции живут в определенных рамках "как должно", "как надо", подавляя свои истинные чувства. Такие люди наиболее подвержены заболеванию и для них это доходит вплоть до смерти. Если у человека есть какие-то обиды на этот мир, то он не понимает эту реальность. Народ с хорошим запасом позитива легко переносит ковид. Я, как психолог и астролог, могу сказать, что людям необходимо развивать позитивный подход к жизни. Тогда и не будет страшен никакой вирус, - сказал Владимир.

Из слов эксперта стало понятно, что COVID-19 пришел в этот мир навсегда. Сейчас идет четвертая волна, а впереди будет еще волны.

- К зиме могут произойти обострения. Особенно сложный период с декабря до середины января. Марс будет проходить знак своей силы, - сказал астролог.

Об обострении экономического и политического кризиса в мире стало известно следующее:

- Ждите усиление мировой напряженности, газ то в европейских хранилищах может к этому времени почти закончится! Раздутый за время пандемии печатным станком пузырь американской экономики уже держится из последних сил. Американцы будут спасать свою экономику через усиление конфронтации в мире, создание новых горячих точек,- отметил астролог.

Как выяснилось, на российскую экономику в этом году коронавирус сильно не повлияет, чего не скажешь о будущем 2022 году.

- Изменения будут в конце весны ближе к лету 2022 года. Юпитер будет идти по созвездию Рыб и будет очень серьезный кризис в первой половине 2022 года,- заявил Агастьянов.

Также Владимир вынес следующее умозаключение:

- Либо мы адаптируемся к этой заразе, научимся с ней справляться, либо не будем жить,- отметил психолог и астролог.

Напомним, что на 30 сентября 2021 года общее количество зараженных коронавирусом в Новосибирской области насчитывается в районе 63366 человек. За сутки заразились 172 человека. Общее число погибших составляет 2975 человек.

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