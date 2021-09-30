Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Впервые из Новосибирска летает прямой рейс в жаркую Доминикану. Сколько стоит тур и и как долго лететь?

3:11:279/30/2021,Валерия НипомнящаяФото: pixabay.com
0

14-часовой полет на райские пляжи курорта можно совершить уже в октябре.

Отпуск на Карибах обойдется недешево

С октября туристы из Новосибирска смогут улететь в Доминикану без пересадки в Москве, прямым рейсом. Перелет на Карибы займет у путешественников 14 часов. Однако цены на отпуск, вероятно, понравятся далеко не всем. Об особенностях отдыха редакции «Курьер. Среда. Бердск» рассказала представитель турагентства ООО «Альбатрос-Круиз» Светлана Архипова.

Доминиканская Республика находится на берегу Карибского моря и занимает большую часть острова Гаити. Свое название эта страна получила в честь испанского католического монаха XII века Доминго де Гузмана Гареса. В Доминикану стекается большое количество туристов, экономика страны достаточно зависима от их потоков. Для желающих отдохнуть есть как бюджетные, так и шикарные отели. На острове сформированы участки, подходящие для отдыха с семьей или активного времяпрепровождения.

Туристы из Сибири путешествовали в Доминикану и раньше, однако лететь приходилось с пересадкой в Москве. В настоящее время самолет из Новосибирска беспосадочный и летит напрямую через туроператора «Анекс Тур», а также компании «Пегас Туристик».

- Самолет осуществляет рейсы три раза в месяц, они поставлены каждые 10 дней. У «Пегас Туристик» полеты начинаются с 5 октября, у «Анекса» с 11 октября, - говорит Светлана в беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» 29 сентября.

Путевка на райский остров выйдет достаточно недешево, поэтому отдохнуть там смогут далеко не все. Сотрудник турагентства отметила, что цена на туры начинается от 168 тысяч рублей на двоих за 10 ночей.

- В среднем, отели хорошего качества стоят где-то 190-240 тысяч рублей. Туры пользуются хорошим спросом, так как сейчас мало где можно отдохнуть, - добавила она.

Стоит отметить, что туристам дополнительно понадобятся деньги только на поездки и сувениры, так как в отелях предусмотрена система all inclusive.

- Эта страна, которая работает по принципу «всё включено». В эту систему, кроме еды и напитков, входят еще и развлечения. У них есть пара городских отелей на завтраках, но, как правило, цена там такая же. Питаться самостоятельно тоже не очень удобно. Это не Таиланд, где развита сеть кафе. Так что олинклюзив - это лучший вариант, - рассказывает турагент.

По информации компании «Анекс Тур», тот факт, что надзорные органы разрешили путешественникам из России перелеты в Доминикану, стало возможно благодаря приложенным усилиям властей Доминиканы.

- Для многих это сейчас уникальный шанс, не делая пересадку в Москве, попасть в Карибский бассейн. Тем более, что для въезда в страну не нужен результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. Операторы очень оптимистично смотрят на то, что близлежащие регионы тоже подтягиваются. Из России прямые рейсы летят из 8 городов, теперь еще и из Новосибирска, - заключила Архипова.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
туризмкурортперелетпутешествиядоминиканапрямой рейс
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Полетели бы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Впервые из Новосибирска летает прямой рейс в жаркую Доминикану. Сколько стоит тур и и как долго лететь?
3:11:27 9/30/2021
Впервые из Новосибирска летает прямой рейс в жаркую Доминикану. Сколько стоит тур и и как долго лететь?
Чудеса иконы Божией Матери «Целительница»: какие молитвы обязательно читать 1 октября. Тексты исцеляющих молитв
3:00:54 9/30/2021
Чудеса иконы Божией Матери «Целительница»: какие молитвы обязательно читать 1 октября. Тексты исцеляющих молитв
БердскКак подготовить захоронение к зиме на кладбище в Бердске, чтобы весной не столкнутся с проблемами: уход за памятником, покраска оградки, обустройство территории крошкой или плиткой
2:59:26 9/30/2021
Как подготовить захоронение к зиме на кладбище в Бердске, чтобы весной не столкнутся с проблемами: уход за памятником, покраска оградки, обустройство территории крошкой или плиткой
В Петербурге коллеги и друзья погибшей от рук мужа секс-коуча рассказали новые причины трагедии. Муж зарезал жену и выбросил тело с 13-го этажа
2:46:05 9/30/2021
В Петербурге коллеги и друзья погибшей от рук мужа секс-коуча рассказали новые причины трагедии. Муж зарезал жену и выбросил тело с 13-го этажа
В терминале аэропорта Внуково иностранец залез под потолок и выделывал кульбиты
2:42:57 9/30/2021
В терминале аэропорта Внуково иностранец залез под потолок и выделывал кульбиты
В Новосибирске объявлен в розыск мужчина, испинавший ногами подругу прямо на улице
2:41:29 9/30/2021
В Новосибирске объявлен в розыск мужчина, испинавший ногами подругу прямо на улице
БердскВ Линево уволили полицейского после страшной смерти Татьяны Савчук от рук мужа. Он не приехал на мольбы о помощи
2:37:17 9/30/2021
В Линево уволили полицейского после страшной смерти Татьяны Савчук от рук мужа. Он не приехал на мольбы о помощи
Как прожить день верующему в праздник мужества - День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября – что важно сделать и учесть
2:30:28 9/30/2021
Как прожить день верующему в праздник мужества - День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября – что важно сделать и учесть
Молитва особой силы в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября
2:00:06 9/30/2021
Молитва особой силы в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября
Путин признался, что 30 человек из его окружения заболели коронавирусом
1:48:06 9/30/2021
Путин признался, что 30 человек из его окружения заболели коронавирусом