Впервые из Новосибирска летает прямой рейс в жаркую Доминикану. Сколько стоит тур и и как долго лететь?

С октября туристы из Новосибирска смогут улететь в Доминикану без пересадки в Москве, прямым рейсом. Перелет на Карибы займет у путешественников 14 часов. Однако цены на отпуск, вероятно, понравятся далеко не всем. Об особенностях отдыха редакции «Курьер. Среда. Бердск» рассказала представитель турагентства ООО «Альбатрос-Круиз» Светлана Архипова.
Доминиканская Республика находится на берегу Карибского моря и занимает большую часть острова Гаити. Свое название эта страна получила в честь испанского католического монаха XII века Доминго де Гузмана Гареса. В Доминикану стекается большое количество туристов, экономика страны достаточно зависима от их потоков. Для желающих отдохнуть есть как бюджетные, так и шикарные отели. На острове сформированы участки, подходящие для отдыха с семьей или активного времяпрепровождения.
Туристы из Сибири путешествовали в Доминикану и раньше, однако лететь приходилось с пересадкой в Москве. В настоящее время самолет из Новосибирска беспосадочный и летит напрямую через туроператора «Анекс Тур», а также компании «Пегас Туристик».
- Самолет осуществляет рейсы три раза в месяц, они поставлены каждые 10 дней. У «Пегас Туристик» полеты начинаются с 5 октября, у «Анекса» с 11 октября, - говорит Светлана в беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» 29 сентября.
Путевка на райский остров выйдет достаточно недешево, поэтому отдохнуть там смогут далеко не все. Сотрудник турагентства отметила, что цена на туры начинается от 168 тысяч рублей на двоих за 10 ночей.
- В среднем, отели хорошего качества стоят где-то 190-240 тысяч рублей. Туры пользуются хорошим спросом, так как сейчас мало где можно отдохнуть, - добавила она.
Стоит отметить, что туристам дополнительно понадобятся деньги только на поездки и сувениры, так как в отелях предусмотрена система all inclusive.
- Эта страна, которая работает по принципу «всё включено». В эту систему, кроме еды и напитков, входят еще и развлечения. У них есть пара городских отелей на завтраках, но, как правило, цена там такая же. Питаться самостоятельно тоже не очень удобно. Это не Таиланд, где развита сеть кафе. Так что олинклюзив - это лучший вариант, - рассказывает турагент.
По информации компании «Анекс Тур», тот факт, что надзорные органы разрешили путешественникам из России перелеты в Доминикану, стало возможно благодаря приложенным усилиям властей Доминиканы.
- Для многих это сейчас уникальный шанс, не делая пересадку в Москве, попасть в Карибский бассейн. Тем более, что для въезда в страну не нужен результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. Операторы очень оптимистично смотрят на то, что близлежащие регионы тоже подтягиваются. Из России прямые рейсы летят из 8 городов, теперь еще и из Новосибирска, - заключила Архипова.