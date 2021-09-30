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3 плохих дня для метеопатов в октябре 2021 года: точные даты и советы, как справиться с этим баловником Солнцем

7:00:259/30/2021Фото: pixabay.com
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Солнечный ветер приносит возмущения, которые могут длиться в среднем от 24 до 48 часов, а возможно, и дольше.

Магнитные бури возникают от вспышек частиц высокой энергии Солнца, которые попадают на планету, нарушая магнитное поле Земли

Октябрь 2021 года с первых чисел начнется с плохой космической погоды. Прогноз космической погоды показывает магнитную бурю «красного» уровня G4 (очень мощная) или даже G5 (экстремально мощная) уже 1 октября. По предварительным данным буря будет затяжной и продлится неделю, с небольшими перерывами, закончится ее действие вечером, 5 октября.

Следующая сильная магнитная буря ожидается 10 октября — по предварительному прогнозу, ее мощность будет высокой и продлится она весь день и половину следующего дня.

Третья мощная и длительная геомагнитная буря ожидается 18 октября, которая продлится четыре дня, и завершится ночью 21 октября.

Так что же такое магнитные бури?

Магнитные бури возникают от вспышек частиц высокой энергии Солнца, которые попадают на планету, нарушая магнитное поле Земли. Солнечный ветер приносит возмущения, которые могут длиться в среднем от 24 до 48 часов, а возможно, и дольше.

Магнитные бури могут влиять на радиосигналы и связь, а также на спутники и электроэнергию. Но больше всего заметны магнитные бури для метеозависимых людей. Для них этот период приносит большие проблемы с самочувствием, которые могут значительно повлиять на привычный уклад жизни. Они буквально выводят метеопатов из строя из-за симптомов, которые возникают от космической погоды. Люди испытывают:


  • Стресс, тревогу, кто-то впадает в депрессию;
  • Появляется долгая мигрень, давление в голове;
  • Усталость, слабость.
  • Скачет давление, особенно страдают гипертоники.
  • Может возникнуть бессонница.

Поэтому необходимо внимательно следить за своим здоровьем. В такие периоды лучше отказаться от жирной пищи, алкоголя. Пить больше воды и отдыхать. Людям с хроническими заболеваниями, всегда держать под рукой все назначенные лекарства, а также стараться не перетруждаться физическими нагрузками.

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магнитные бурикосмическая погодасолнечный всплеск
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