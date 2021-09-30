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О чем молятся иконе Божией Матери Молченская в праздник 1 октября? Кому и в чем помогает ее чудотворная сила

11:00:419/30/2021Фото: pixabay.com
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18 сентября (по старому календарю) 1405 года один местный бортник, разыскивал диких пчел в лесу, и наткнулся на икону Пресвятой Богородицы на липе, окруженную ярким светом, и услышал голос, сказавший: "Пусть на этом месте будет построена церковь, посвященная Пресвятой Богородице".

В месте чудесного появления иконы, прочитали прочитали молебен

1 октября отмечается праздник иконы Божией Матери Молченской, которая хранится в Молча-Софрониевом Рождественском Богородицком мужском монастыре. Другая находится в женском монастыре Рождества Божией Матери в Молче. Монастыри расположены в Путивльско-Конотопской епархии, в Украине.

Легенда гласит, что в начале шестнадцатого века два монаха сбежали в это место из разоренного татарами Киева. Они остались в пещере на Чудесной горе рядом с болотом Молча. У монахов была с собой икона Божией Матери, которая была их единственной иконой для молитвы. После кончины отшельников, о них быстро забыли, а место, где они жили, заросло густыми лесами.

18 сентября (по старому календарю) 1405 года один местный бортник, разыскивал диких пчел в лесу, и наткнулся на икону Пресвятой Богородицы на липе, окруженную ярким светом, и услышал голос, сказавший: "Пусть на этом месте будет построена церковь, посвященная Пресвятой Богородице".

Услышав это, пчеловод побежал обратно в Путивль, чтобы сообщить новость о случившемся чуде и голосе Богородицы. Весь местный народ вместе с духовенством отправились к указанному месту, чтобы увидеть икону, которая была озарена необычным сиянием. В месте чудесного появления иконы, прочитали прочитали молебен. После чего многие люди исцелились от мучивших недугов.

Поэтому, она и сейчас многим помогает при болезнях, избавляет от разных недугов, в том числе облегчает симптомы психических заболеваний.

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историяпраздникимолитвыдень Молченской иконы Божией Матери
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