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Какой сегодня церковный праздник 30 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:009/29/2021Фото: pixabay.com
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На Руси женщины в этот праздник громко плакали, чтобы избавить свою семью от бед и несчастий.

Если ранняя белка голубая, ранняя весна будет

Православные праздники 30 сентября 2021 года

Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
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Народные праздники и приметы

День Веры, Надежды и Любови
Этот народный праздник посвящен памяти святой Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любви.

В этот день в храмах проходят богослужения.

На Руси женщины в этот праздник громко плакали, чтобы избавить свою семью от бед и несчастий. Молодежь устраивала «деревенские святцы», на которых парни и девушки присматривали себе вторую половину.

Замужние женщины в этот день покупали три свечи, две из которых ставили в храме перед иконами. Последнюю свечу несли домой и после полуночи вставляли в каравай. Над ним 40 раз читали специальный заговор о благополучии в семье. Утром этим караваем угощали членов семьи.

Если ежи строят норы в гуще леса, то зима будет морозной.

Приметы


  • Если полетят журавли в этот день, то на Покров (14 октября) будет мороз, если нет, то наступит позднее.
  • Если ранняя белка голубая, ранняя весна будет.
  • Белка линяет снизу вверх – на прочную зиму.
  • Зяблик летит – к стуже.
  • Если еж располагает свое логовище в середине леса – зима выдастся холодная.

Источник: my-calend.ru

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