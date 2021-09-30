Какой сегодня церковный праздник 30 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 30 сентября 2021 года
Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
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Народные праздники и приметы
День Веры, Надежды и Любови
Этот народный праздник посвящен памяти святой Софии и трех ее дочерей: Веры, Надежды и Любви.
В этот день в храмах проходят богослужения.
На Руси женщины в этот праздник громко плакали, чтобы избавить свою семью от бед и несчастий. Молодежь устраивала «деревенские святцы», на которых парни и девушки присматривали себе вторую половину.
Замужние женщины в этот день покупали три свечи, две из которых ставили в храме перед иконами. Последнюю свечу несли домой и после полуночи вставляли в каравай. Над ним 40 раз читали специальный заговор о благополучии в семье. Утром этим караваем угощали членов семьи.
Если ежи строят норы в гуще леса, то зима будет морозной.
Приметы
- Если полетят журавли в этот день, то на Покров (14 октября) будет мороз, если нет, то наступит позднее.
- Если ранняя белка голубая, ранняя весна будет.
- Белка линяет снизу вверх – на прочную зиму.
- Зяблик летит – к стуже.
- Если еж располагает свое логовище в середине леса – зима выдастся холодная.
Источник: my-calend.ru