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30.09
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 сентября 2021 в России и мире

12:20:139/30/2021Фото: pixabay.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 30 сентября 2021 года.

30 сентября - День жевательной резинки

• День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
• День мурлыканья и потягивания
• Всемирный день моря (World Maritime Day)
• День улёта
• День Интернета в России (День Рунета)
• Международный день перевода (International Translation Day)
• День кей-поперов (K-Pop Day)
• День ортодонта
• Международный день права на богохульство (International Blasphemy Rights Day)
• Праздник иконы Божией Матери Макарьевская
• Праздник иконы Божией Матери Цареградская
• День освобождения Карелии от фашистских захватчиков
• Всемирная акция «Время для йоги» (Global «Time for Yoga»)
• Международный день подкастов (International Podcast Day)
• День специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ) МВД РФ
• Католический праздник блаженного Иеронима Стридонского (Feast of Saint Jerome)
• День усыновления - Украина
• День любви к людям (National Love People Day) - США
• День оранжевой футболки (Orange Shirt Day) - Канада
• День жевательной резинки (National Chewing Gum Day) - США
• День горячего сидра с пряностями (National Hot Mulled Cider Day) - США
• Всеукраинский день библиотек - Украина
• День Победы и Независимости - Абхазия
• День мальчика (Dzien Chlopaka) - Польша
• День выздоровления (Recovery Day) - Канада
• День святого Григория Просветителя - Армения
• День грязевой маски (National Mud Pack Day) - США
• День независимости (Botswana Day) - Ботсвана
• День работников органов национальной безопасности - Туркменистан
• День работников органов юстиции - Казахстан
• День сельскохозяйственной реформы (Dia da Reforma Agraria) - Сан-Томе и Принсипи
• День Хосе Морелоса (Birthday of Jose Maria Morelos) - Мексика
• День наичистейшего оливкового масла (Extra Virgin Olive Oil Day) - США
• National PrepareAthon! Day - США
• День истины и примирения (National Day for Truth and Reconciliation) - Канада
• День громовых птиц (Thunderbirds Day) - Великобритания
• День памяти Мавляна Джаладдина Балхи - Таджикистан
• Именины у Веры, Надежды, Любови, Александры, Ильи, Мирона, Дмитрия, Ирины, Нила, Зенона, Павла, Ивана
• Всесветные бабьи именины (Девичий праздник)

Важные события

• 30 сентября 1452 года в Германии напечатана первая в мире книга - Библия
• 30 сентября 1882 года в США на реке Фокс запущена первая в мире гидроэлектростанция
• 30 сентября 1902 года запатентован искусственный шёлк - вискоза
• 30 сентября 1948 года выполнил первый полет советский многоцелевой вертолет Ми-1
• 30 сентября 1980 года создана первая спецификация технологии пакетной передачи данных для компьютерных сетей Ethernet

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

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