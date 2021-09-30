В России автошколы начнут обучать вождению на автомагистралях

В российских автошколах теперь переходят на новый уровень — обучение вождению будет и на автомагистралях в том числе, правда такие новшества будут введены только в тех местах, где магистраль есть поблизости.
Об этом стало известно из проекта ведомственного приказа Минпросвещения, составленного по просьбе МВД, на который ссылается «Коммерсантъ». В предыдущем варианте правил дорожного движения ученикам было запрещено выезжать на скоростные дороги.
- Многие водители, получив права, доплачивали за дополнительное обучение езде по магистралям, — рассказала президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.
Также изменения коснутся времени, которое уделяется практике вождения. Если сейчас на автодроме необходимо накатать 24 часа, а по городу 32 часа, то после введения изменений на площадку оставят 18 часов, при этом по городу необходимо будет наездить 38 часов.
Данные нововведения в случае принятия могут быть введены с 1 марта 2022 года.