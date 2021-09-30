В Петербурге коллеги и друзья погибшей от рук мужа секс-коуча рассказали новые причины трагедии. Муж зарезал жену и выбросил тело с 13-го этажа

Россиянин зарезал жену из-за ревности и выбросил тело с 13-го этажа. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге 21 сентября: в полицию обратились жители Коломяжского проспекта. Они сообщили, что с балкона второго корпуса дома № 15 упала женщина. Ее смерть констатировали прибывшие врачи скорой помощи и отметили, что у девушки есть травмы, помимо полученных при падении с высоты. Позже выяснилось, что погибшая - 25-летняя Александра М. - психолог, секс-коуч и блогер. В смерти девушке заподозрили ее супруга Руслана, с которым в последнее время Александра не жила. Муж погибшей сам пришел в отдел полиции и рассказал о содеянном. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Плата за успех?
О том, что в семье популярного психолога начались проблемы стало известно несколько недель назад. Девушка делилась с подписчиками, что муж начал устраивать скандалы, отбирать телефон, чтобы девушка не работала. Блогер рассказывала, что ее муж, в котором она в браке 9 лет и от которого у нее двое детей, начал завидовать успехам жены. Когда страсти накалились, девушка сбежала от мужа-тирана в новую квартиру. Но Рустам продолжил терроризировать жену: мужчина угрожал, ревновал, грозил убийством и самоубийством. Когда Александра просила помощи у родственников, те советовали ей просто помириться с мужем.
-Муж пытался забрать у меня телефон, чтобы я больше не зарабатывала. Тогда мы пошли на семейную терапию. Это облегчило все, отношения выровнялись, муж признал, что был неправ. Все лето отношения были просто супер… Деньги — постоянный тормоз в наших отношениях, — писала Александра в своем Telegram-канале.
После этого поста прошло совсем немного времени и муж Александры ее убил, оставив двоих детей сиротами. Позже он сознается, что план избавления от жены он вынашивал долго. В роковой вечер Александра и ее муж Рустам поссорились, мужчина взял нож и 10 раз пырнул свою супругу. Еще живую секс-коуча муж выбросил с балкона 13-го этажа.
Детей в тот день мужчина отвез к родне. Девочки до сих пор там, и их дальнейшая судьба пока неясна.
Новость о гибели психолога повергла в шок не только подписчиков Александры, но и ее коллег. В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» московский психолог Надежда Макеева рассказала, почему муж Александры мог ее убить. Психолог также напомнила, что пока, к сожалению, женщины не защищены должным образом от домашнего насилия.
-Мы с детства помним поговорку о том, что любовь проявляется именно в том, что на женщину можно поднять руку. Но глупее этого наверно сложно что-то придумать. Мне очень хочется рассказать о том, что же такое насилие в семье, как оно может проявляться и что стоит делать в таких ситуациях. Принято считать, что пока нет серьезного физического увечья, то и не насилие это. Так небольшие семейные «передряги». Но стоит точно понимать, что насилие – это некий акт, который пробуждает в человеке чувство страха. Это некий контроль за мыслями, чувствами и поведением. И не всегда насилие сводится именно к физическому проявлению. Поэтому тут все было очевидно, скорее всего он поднимал на нее руку и раньше, говорит психолог.
Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 29 сентября также пообщались с давней знакомой Александры - Ольгой. Девушка рассказала, что они общались в юности.
- Я знала Александру, но не прям близко. Это больше знакомая моя была, с которой мы в подростковом возрасте общались. Я ее помню хорошо. Тогда она познакомилась со своим мужем. Родителей ее вообще не знала. Поэтому сложно их судить, - делится Ольга.