Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Линево уволили полицейского после страшной смерти Татьяны Савчук от рук мужа. Он не приехал на мольбы о помощи

2:37:179/30/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Полицейский не передал поступившую информацию от 112 своим коллегам. Кроме того, он заявил, что на место происшествия выезжал сам, но дверь ему якобы не открыли.

Полицейский не проявил меры должного реагирования

Сотрудника отделения полиции «Линевское» уволили из-за того, что он не приехал на вызов и не остановил мужа, избивающего жену, в одной из местных квартир.

Напомним, что 18 марта жительница р.п.Линево Татьяна Савчук (Лямкина) погибла от рук собственного мужа. После расправы с супругой убийца покончил с собой. Известно, что за несколько минут до трагедии, женщина успела позвонить в полицию по телефону 112 с мольбой о помощи. Как утверждал сотрудник дежурной части МВД ранее, на место он прибыл через 9 минут, но ему якобы никто не открыл дверь.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области заверила редакцию «Курьер. Среда. Бердск», что по данному делу была проведена проверка. Оказалось, что сигнал от оператора 112 в отделение МВД поступал, но дежурный не сообщил об этом своим коллегам. Кроме того, никаких действий по выезду он не совершал.

- В ходе проверки установлено, что сотрудник дежурной части не принял необходимых мер для реагирования на сигнал, что не позволило полицейским предотвратить противоправное деяние в отношении потерпевшей. При этом, после произошедшего, он ввёл в заблуждение руководство о том, что лично выезжал на указанный адрес для отработки поступившего сообщения. По результатам проверки сотрудник отделения полиции «Линевское» МО МВД России по Искитимскому району уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности,- сообщили вчера, 29 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Также полицейские сообщили, что мужчина, совершивший убийство своей жены, неоднократно привлекался к уголовной ответственности по ч.3 ст. 111, ст. 119 УК РФ.

Отметим, что у семейной пары, чья жизнь закончилась трагически остались дети 8 и 14 лет. Пока неизвестно, где они находятся.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что убийца на месте преступления оставил предсмертную записку. В ней было сказано: «Простите, дети. Я устал от измен».

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
трагедияполицейскийувольнениеубил муж
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему полицейский не выехал на вызов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как прожить день верующему в праздник мужества - День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября – что важно сделать и учесть
2:30:28 9/30/2021
Как прожить день верующему в праздник мужества - День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября – что важно сделать и учесть
Молитва особой силы в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября
2:00:06 9/30/2021
Молитва особой силы в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября
Путин признался, что 30 человек из его окружения заболели коронавирусом
1:48:06 9/30/2021
Путин признался, что 30 человек из его окружения заболели коронавирусом
День ортодонта: поздравления врачам уникальной профессии 30 сентября: вы нам дарите улыбку
1:45:33 9/30/2021
День ортодонта: поздравления врачам уникальной профессии 30 сентября: вы нам дарите улыбку
Три важных запрета на церковный праздник - День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября?
1:30:54 9/30/2021
Три важных запрета на церковный праздник - День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября?
Свежие картинки на Международный день переводчика 30 сентября: самым главным полиглотам России с обожанием
1:15:40 9/30/2021
Свежие картинки на Международный день переводчика 30 сентября: самым главным полиглотам России с обожанием
Народные приметы и традиции на Всесветский бабий праздник 30 сентября: что нужно сделать в день Веры, Надежды и Любови
1:00:32 9/30/2021
Народные приметы и традиции на Всесветский бабий праздник 30 сентября: что нужно сделать в день Веры, Надежды и Любови
Всем Верочкам, Надям и Любочкам поздравительные открытки на День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии – каждому верующему 30 сентября
12:15:58 9/30/2021
Всем Верочкам, Надям и Любочкам поздравительные открытки на День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии – каждому верующему 30 сентября
В табаке может содержаться ген долголетия- ген Мафусаила: его усиленно ищут исследователи
11:00:20 9/29/2021
В табаке может содержаться ген долголетия- ген Мафусаила: его усиленно ищут исследователи
Самую главную ошибку при кашле назвали эксперты: обязательно нужно кашлять правильно
10:00:17 9/29/2021
Самую главную ошибку при кашле назвали эксперты: обязательно нужно кашлять правильно