В Линево уволили полицейского после страшной смерти Татьяны Савчук от рук мужа. Он не приехал на мольбы о помощи

Сотрудника отделения полиции «Линевское» уволили из-за того, что он не приехал на вызов и не остановил мужа, избивающего жену, в одной из местных квартир.
Напомним, что 18 марта жительница р.п.Линево Татьяна Савчук (Лямкина) погибла от рук собственного мужа. После расправы с супругой убийца покончил с собой. Известно, что за несколько минут до трагедии, женщина успела позвонить в полицию по телефону 112 с мольбой о помощи. Как утверждал сотрудник дежурной части МВД ранее, на место он прибыл через 9 минут, но ему якобы никто не открыл дверь.
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области заверила редакцию «Курьер. Среда. Бердск», что по данному делу была проведена проверка. Оказалось, что сигнал от оператора 112 в отделение МВД поступал, но дежурный не сообщил об этом своим коллегам. Кроме того, никаких действий по выезду он не совершал.
- В ходе проверки установлено, что сотрудник дежурной части не принял необходимых мер для реагирования на сигнал, что не позволило полицейским предотвратить противоправное деяние в отношении потерпевшей. При этом, после произошедшего, он ввёл в заблуждение руководство о том, что лично выезжал на указанный адрес для отработки поступившего сообщения. По результатам проверки сотрудник отделения полиции «Линевское» МО МВД России по Искитимскому району уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности,- сообщили вчера, 29 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Также полицейские сообщили, что мужчина, совершивший убийство своей жены, неоднократно привлекался к уголовной ответственности по ч.3 ст. 111, ст. 119 УК РФ.
Отметим, что у семейной пары, чья жизнь закончилась трагически остались дети 8 и 14 лет. Пока неизвестно, где они находятся.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что убийца на месте преступления оставил предсмертную записку. В ней было сказано: «Простите, дети. Я устал от измен».