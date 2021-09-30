Путин признался, что 30 человек из его окружения заболели коронавирусом

29 сентября Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заболели порядка 30 человек. Об этом глава государства рассказал после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
Такое количество зараженных появилось из-за того, что люди поздно вакцинировались. При этом глава государства подчеркнул, что у него самого высокие показатели титров антител к коронавирусу.
Позже Путин рассказал, что COVID-19 подтвердился у «десятка» человек в его окружении. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, речь идет о людях, обслуживающих главу государства и отвечающих за его безопасность. 20 сентября пресс-секретарь Кремля сообщил, что пока президент продолжит участвовать в мероприятиях в режиме видеоконференции.
Напомним, президент России вакцинировался весной этого года: первую из двух прививок ему сделали 23 марта, а вторую — 14 апреля. По словам главы государства, ему вкололи «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 91,6%.