Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин признался, что 30 человек из его окружения заболели коронавирусом

1:48:069/30/2021Фото: Кремлин.ру
0

Причина тому поздняя вакцинация.

В ходе встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

29 сентября Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заболели порядка 30 человек. Об этом глава государства рассказал после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Такое количество зараженных появилось из-за того, что люди поздно вакцинировались. При этом глава государства подчеркнул, что у него самого высокие показатели титров антител к коронавирусу.

Позже Путин рассказал, что COVID-19 подтвердился у «десятка» человек в его окружении. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, речь идет о людях, обслуживающих главу государства и отвечающих за его безопасность. 20 сентября пресс-секретарь Кремля сообщил, что пока президент продолжит участвовать в мероприятиях в режиме видеоконференции.

Напомним, президент России вакцинировался весной этого года: первую из двух прививок ему сделали 23 марта, а вторую — 14 апреля. По словам главы государства, ему вкололи «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 91,6%.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
президентзаболеваемостькоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Когда в последний раз болели вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

День ортодонта: поздравления врачам уникальной профессии 30 сентября: вы нам дарите улыбку
1:45:33 9/30/2021
День ортодонта: поздравления врачам уникальной профессии 30 сентября: вы нам дарите улыбку
Три важных запрета на церковный праздник - День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября?
1:30:54 9/30/2021
Три важных запрета на церковный праздник - День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября?
Свежие картинки на Международный день переводчика 30 сентября: самым главным полиглотам России с обожанием
1:15:40 9/30/2021
Свежие картинки на Международный день переводчика 30 сентября: самым главным полиглотам России с обожанием
Народные приметы и традиции на Всесветский бабий праздник 30 сентября: что нужно сделать в день Веры, Надежды и Любови
1:00:32 9/30/2021
Народные приметы и традиции на Всесветский бабий праздник 30 сентября: что нужно сделать в день Веры, Надежды и Любови
Всем Верочкам, Надям и Любочкам поздравительные открытки на День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии – каждому верующему 30 сентября
12:15:58 9/30/2021
Всем Верочкам, Надям и Любочкам поздравительные открытки на День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии – каждому верующему 30 сентября
Погода в Бердске 30 сентября 2021: почему женщины должны плакать сегодня с утра?
11:30:13 9/29/2021
Погода в Бердске 30 сентября 2021: почему женщины должны плакать сегодня с утра?
В табаке может содержаться ген долголетия- ген Мафусаила: его усиленно ищут исследователи
11:00:20 9/29/2021
В табаке может содержаться ген долголетия- ген Мафусаила: его усиленно ищут исследователи
Самую главную ошибку при кашле назвали эксперты: обязательно нужно кашлять правильно
10:00:17 9/29/2021
Самую главную ошибку при кашле назвали эксперты: обязательно нужно кашлять правильно
Стероидные спреи для носа серьезно облегчают течение болезни при тяжелом коронавирусе
7:00:00 9/29/2021
Стероидные спреи для носа серьезно облегчают течение болезни при тяжелом коронавирусе
Вице-президента Сбербанка и экс-замминистра Марину Ракову заподозрили в хищении 50 млн рублей
4:14:07 9/29/2021
Вице-президента Сбербанка и экс-замминистра Марину Ракову заподозрили в хищении 50 млн рублей