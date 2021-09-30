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30.09
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В терминале аэропорта Внуково иностранец залез под потолок и выделывал кульбиты

2:42:579/30/2021Фото: Pexels
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Мужчину задержали правоохранительные органы.

Мужчина не может улететь домой уже три дня

30 сентября неизвестного мужчину, который залез под потолок терминала в московском аэропорту Внуково, оказался иностранцем. Он задержан и передан сотрудникам полиции.

Мужчина оказался гражданином Кубы. В отделе полиции он объяснил, что такой поступок он совершил ради привлечения внимания к его проблеме. Он находится в аэропорту уже несколько дней, а обратный рейс, билет на который не удалось обменять, назначен только на 3 октября.

Напомним, ранее во Внуково мужчина забрался под крышу терминала и угрожал спрыгнуть. Мужчина, по предварительной информации, находился в состоянии опьянения.

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протестаэропортожидание рейса
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