В терминале аэропорта Внуково иностранец залез под потолок и выделывал кульбиты

30 сентября неизвестного мужчину, который залез под потолок терминала в московском аэропорту Внуково, оказался иностранцем. Он задержан и передан сотрудникам полиции.
Мужчина оказался гражданином Кубы. В отделе полиции он объяснил, что такой поступок он совершил ради привлечения внимания к его проблеме. Он находится в аэропорту уже несколько дней, а обратный рейс, билет на который не удалось обменять, назначен только на 3 октября.
Напомним, ранее во Внуково мужчина забрался под крышу терминала и угрожал спрыгнуть. Мужчина, по предварительной информации, находился в состоянии опьянения.