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Душевные картинки на День пожилых людей 1 октября: и теплые слова поздравлений

11:15:579/30/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День пожилого человека призван должен напомнить о том, что старшим нужно помогать и уважать их. Он отмечается с 1991 года во всем мире.

День пожилых людей

Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло —
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.

Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.

День пожилых людей

Вас мы любим, уважаем,
Сил и радости желаем,
Остается пусть душа
Ещё долго молода.

Не смотрите на седины,
И всегда будьте красивы.
Жить желаем много лет
Никаких не зная бед!

День пожилых людей

С праздником вас поздравляю!
Пусть не будет в жизни бед,
В полном здравии желаю
Жить как минимум сто лет.

Пусть душа не постареет, Будет вечно молода, Сердце от любви трепещет, Не взирая на года.

Каждой нажитой морщинкой,
Каждым волосом седым
Можете гордиться смело.
Вы — пример всем молодым.

Источник: pozdravok.ru

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