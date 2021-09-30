В Новосибирске объявлен в розыск мужчина, испинавший ногами подругу прямо на улице

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщалось, что на Северо-Чемском жилом массиве в Новосибирске мужчина избил ногами женщину. Причиной стала месть за измену возлюбленной. На помощь женщине пришли трое прохожих, которые отбили ее у тирана.
В полиции отметили, что сообщений об избиении женщины к ним не поступало.
- Факт противоправного деяния, размещенный в сети Интернет, в установленном порядке зарегистрирован в ОП № 8 «Кировский» УМВД России по городу Новосибирску, - уточнили в МВД.
Начала проверка инцидента, устанавливаются его участники.